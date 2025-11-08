Линия 3 на софийското метро е спряна този уикенд

През този уикенд Линия 3 на столичното метро ще остане затворена и по нея няма да се движат влакове. По трасето ще се движи временна автобусна линия М3, съобщават от "Метрополитен" ЕАД.

Причината за спирането е предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 - по бул. "Владимир Вазов“, тъй като е необходима актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение.

Метролиния 3 ще бъде затворена до полунощ в неделя за понеделник и в първия работен ден би трябвало да заработи отново по нормален график.

Заместващият автобусен транспорт М3 ще обслужва всички метростанции от Линия 3, като временните спирки ще се намират в непосредствена близост до входовете на метростанциите. От двете крайни спирки – „Хаджи Димитър” и „Овча купел 2” (в близост до МС „Горна баня”), автобусите ще тръгват съответно в 4:35 и 5:00 часа сутринта, а последният курс ще бъде от 23:20 и 23:30 ч.

"Тази временна автобусна линия М3 ще гарантира удобен и бърз транспорт за пътуващите по Линия 3 през почивните дни", пишат от "Метрополитен" на сайта си, но не обявяват през какъв интервал ще се движат автобусите.