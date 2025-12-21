Сарафов се страхува да го разследва някой като Цариградска

Съдиите Владислава Цариградска, Мирослава Тодорова и председателят на Съюза на съдиите в България Атанас Атанасов са персонално изредени в писмото, с което Борислав Сарафов иска отвод на всички представителите на съюза, които са дали съгласие да бъдат следващия специален прокурор за разследване на главния.

Това видя "Сега" в писмото на Сарафов, което поиска и получи по Закона за достъп до обществена информация от Върховния касационен съд, който поддържа списъка с потенциални ад хок прокурори, и през който минават сигналите срещу главния прокурор и неговите заместници. "Сега" вече писа как Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, опитва да прочисти списъка.

Сарафов обяснява как е лично засегнат, но писмото му носи изходящ номер от прокуратурата, както и печат на главния прокурор.

"Настоявам всички предстоящи действия, свързани с определянето на нов ад хок прокурор, да бъдат осъществени в мое присъствие, доколкото съм пряко засегнат", пише Сарафов в писмото си (вижте пълния му текст по-долу). И след това оправя искане от случайното разпределение при определянето на следващия специален прокурор да бъдат изключени всички членове на Съюза на съдиите "поради изразеното от отделни представители с ръководни функции в тази съсловна организация пристрастие и явна предубеденост спрямо личността ми".

Той припомня, че на 5 октомври най-голямата магистратска организация публикува позиция, с която искаше оставката му или принудителното му отстраняване от поста. Позицията последва отсъденото от Върховния касационен съд, че след 21 юли Сарафов няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор заради приетите по-рано през годината промени в Закона за съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче тълкува, че законът не важи от Сарафов, а от следващия изпълняващ функциите главен прокурор. В същото време следващ титуляр не може да бъде избран, тъй като мандатът на Висшия съдебен съвет е изтекъл (в случая - през октомври 2022 г.).

Според Сарафов обаче магистратите нямат право на мнение по принципни въпроси и не зачитат "законосъобразно решение на Прокурорската колегия на ВСС и принципа на правовата държава". Единствено Прокурорската колегия има правомощия да провежда кадровата политика на прокуратурата в България, продължава той.

След това продължава, че не може да подмине и позицията на съдия Владислава Цариградска, публикувана в профила ѝ във Фейсбук от 17 октомври 2024 г., в която казва по негов адрес: да бъде особено въздържан в нападките си към представители на съдийската общност, с оглед задействания специален механизъм за разследване на главния прокурор и неприключилите проверки срещу самия него.

"Изявленията на Цариградска, която е и член на Управителния съвет на ССБ не могат да бъдат приети по друг начин освен като открита заплаха и закана за бъдещо наказателно преследване срещу мен", пише Сарафов. И допълва, че и изказванията на съдия Атанас Атанасов пред Нова тв и БНР.

"Типичен и дори абсурден пример за проявената спрямо личността ми предубеденост е произнасянето на Мирослава Тодорова - бивш председател и активен член на ССБ, значително надскочи процесуалните си правомощия", пише Сарафов във връзка с произнасянето на съдия Тодорова, която отмени отказа на доскорошния ад хок прокурор Даниела Талева да образува разследване по сигнал на БОЕЦ. "Нейният акт е ярка демонстрация на политически провокирана позиция, но замаскирана и оформена като надлежен съдебен акт, очевидно целейки и постигайки широк медиен отзвук", продължава Сарафов, за когото явно това не е намеса в "законосъобразно решение" и в "правовия ред".

Сарафов смята, че такива позиции са напълно достатъчни, за да поставят в опасност принципа на справедлив процес. "Този риск е напълно реален, ако съдия от ССБ разглежда сигнали срещу мен", завършва прокурорът. Според него, като се изказват за отсъжданията на ВКС за неговата легитимност, от ССБ обсебвали чужди сфери на компетентност и го тълкували в синхрон "с определени политически групи въпроси извън техните правомощия".

Към писмото му има закачен списък с всички членове на ССБ.

Върховният касационен съд оставя писмото на Сарафов с исканията за отвод без разглеждане. Междувременно мандатът на Даниела Талева изтече и беше определен и следващият ад хок прокурор - Антон Урумов. Той не е член на ССБ, но пък беше част от вече закрития специализиран наказателен съд.