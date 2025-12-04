Сарафов опитва да прочисти списъка от желаещи да го разследват

БГНЕС Борислав Сарафов няма легитимност като и.ф. главен прокурор след 21 юли, смята върховният съд. Показателно е, че при визитата си в София тази седмица европейският главен прокурор Лаура Кьовеши не предвиди в програмата си среща с него.

Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, пробва да прочисти списъка на съдиите, които биха заели мястото на специални прокурор за разследване на главния и неговите заместници. Това научи "Сега" от свои източници във Висшия съдебен съвет и Съдебната палата.

Тъй като на 7 декември изтича своеобразният мандат на досегашния ад хок прокурор Даниела Талева и започна процедура по актуализиране на списъка от съдиите, съгласни да заемат тази длъжност, който се поддържа във Върховния касационен съд, Сарафов е пратил искане до върховната инстанция да изключи от листа всички членове на Съюза на съдиите в България и те да не участват в "джуркането", когато на случаен принцип се избира следващият специален прокурор. По информация на "Сега" писмото на Сарафов е било придружено от пълен списък на членовете на съдийската организация.

От ВКС потвърдиха след въпроси на "Сега", че на 11 ноември са получили искането на Сарафов. То е било докладвано на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за внасяне в заседание на Общото събрание, което утвърждава списъка. Така, на 20 ноември общото събрание оставя без разглеждане искането на Сарафов. Той нито има право да иска отвод в аванс, нито изобщо има думата, когато се определя спецпрокурорът.

"Сега" поиска и копие от самото писмо, но ВКС прие това за заявление за достъп до обществена информация, по което дължи произнасяне в 14-дневен срок.

Сарафов е пратил писмото си и до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която трябва да преназначи избрания съдия за спецпрокурор. Вероятно той разчита, че колегията, която досега го брани безусловно ще му угоди и няма да назначи съдия от ССБ за разследващ. Под въпрос е обаче дали изобщо колегията има право да откаже назначение.

Междувременно един от 12-те съдии, които бяха дали съгласие да са в списъка, се е отказал. И в него вече има само 11 магистрати.

Колкото до мотивите, с които Сарафов се опитва да "прочисти" списъка, за тях може да се предполага от искането за отвод, което той вече отправи срещу съдия Мирослава Тодорова, когато тя трябваше да се произнесе по прекратяването на една от преписките срещу него. Тогава той писа в искането си, разпространено от пресцентъра на държавното обвинение, че Тодорова не само изказвала мнение за него и заеманата от него длъжност, но и на 5 октомври Управителният съвет на ССБ оправил призив към него да си подаде оставката като и.ф. главен прокурор или да бъде отстранен от длъжност. "Тази публично изразена позиция на ССБ изисква и предпоставя всеки член на въпросната съсловна организация, да се отведе по дела, по които се вявам страна в качеството ми на и.ф. главен прокурор", пишеше Сарафов в искането си. Вероятно със сходни мотиви той се опитва да прочисти и списъка с потенциални разследващи срещу него.