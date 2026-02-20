Правосъдният министър обяви курс към смяна на Сарафов

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов обяви курс към смяна на Борислав Сарафов и избор на нов човек на негово място.

Янкулов свиква заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 26.02.2026 г. В дневния ред на заседанието министърът предлага единствена точка: определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, съобщиха от правосъдното министерство. Веднага след това самият служебен правосъден министър даде и специален брифинг по темата. В него той обяви, че смята именно пленума на ВСС, а не прокурорската колегия на съвета за отговорен за определянето на и.ф. главен прокурор. Сарафов бе гласуван миналата година за поста точно от прокурорската колегия.

Янкулов обаче смята, че пленумът трябва да реши въпроса и заяви, че в момента съдебната система е в безпрецедентна криза след като върховните съдии не признават легитимността на Сарафов. Служебният правосъден министър каза, че няма никакво обяснение защо той стои на мястото си. "Какъв по-силен юридически аргумент може да се изтъкне от това, че върховните съдии не признават Сарафов за легитимен главен прокурор? Защо правосъдието в България трябва да бъде заложник на един човек? Защо това трябва да се търпи? Ще спре ли институцията прокуратура да функционира, ако не е той?", каза Янкулов.

Правосъдният министър даде да се разбере, че е наясно, че самият правосъден министър не може да махне Сарафов, но пък обяви, че има законовата възможност да постави въпроса за това пред Пленума на ВСС. Ръководителят на МП каза и, че има варианти за предложение за нов и.ф. главен прокурор и допълни, че и самият ВСС има възможността да прави номинации и че това е възможност за тях да направят такава. По думите му главният прокурор е изключително важна фигура в нашата система на наказателно правосъдие, която инкорпорира голяма власт, защото той трябва да гарантира точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори.

"Правомощията на Борислав Серафов са прекратени по силата на закона. Ситуацията, при която ВКС не признава главния прокурор, е абсолютно нетърпима за правовата държава и изисква предприемането на действия за преодоляването ѝ", обясни Янкулов.

"Вече повече от половин година прокуратурата - един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правоприлагането, функционира без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор. Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България", мотивира се правосъдният министър.

Станаха ясни и мотивите на министър Янкулов за свикване на заседание за махането на Сарафов и за избора на нов и.ф. главен прокурор. В тях той насочва към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21.07.2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава.

„Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета", разплитането на която според самия него е „ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“, пише министър Янкулов. Към настоящия момент нищо от аферата „Осемте джуджета“ не е убедително изяснено от фактически ръководената от Борислав Сарафов институция.

В искането са изложени подробни мотиви защо министър Янкулов счита, че именно пленумът на Висшия съдебен съвет е компетентен да се произнесе относно повдигнатия въпрос.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Сарафов е и.ф. от юни 2023 г., когато беше уволнен титулярът Иван Гешев. Но тъй като законът влезе в сила на 21 януари 2025 г., се приема, че неговите 6 месеца изтекоха на 21 юли и след тази дата Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор. Вместо да стори това обаче Прокурорската колегия прие, че законът важи от следващия и.ф., Сарафов е заварено положение и на практика може да остане на поста вечно. Процедура за избор на нов главен прокурор не може да бъде открита, тъй като и Висшият съдебен съвет е с отдавна изтекъл мандат (още през октомври 2022 г.).

В началото на октомври м.г. ВКС обяви, че на 18 септември Общото събрание на Наказателната му колегия е приело решение, че Сарафов няма легитимност на поста. В придружаващите обяснения от ВКС изрично подчертаваха, че това решение не е тълкувателно. "То е вътрешно служебен акт, приет във връзка с уеднаквяване на практиката на самата Наказателна колегия на ВКС във връзка с разглеждането на въпроса за допустимост на искане за възобновяване от главния прокурор. Това решение не е със задължителния характер, който имат тълкувателните решения и постановления", обясниха от ВКС тогава.

Казусът за легитимността на Сарафов е предмет на дело и пред Конституционния съд. Въпросът беше повдигнат от Апелативния съд във Варна в края на м.г., но КС го върна на поправителен заради нередовности, тъй като се искаше тълкуване на нормата. Те вече са отстранени, защото вчера беше образувано дело № 2 по темата. Варненските съдии изясняват, че искат КС да отмени текста за шестте месеца. Според тях, тъй като ВСС бездейства, това създава недопустим правен вакуум. Докладчик по делото е Янаки Стоилов.