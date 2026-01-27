Нов сигнал иска разследване на Сарафов за две престъпления

Нов сигнал срещу Борислав Сарафов, който продължава да се представя за главен прокурор, може да се превърне в първото дело на Антон Урумов - новия специален прокурор за разследване на главния. "Сега" се запозна със сигнала, в който се твърди, че Сарафов е извършил престъпление по служба, както и престъпление срещу правосъдието.

В сигнала се настоява, че след като на 18 септември м.г. Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че правомощията на Сарафов като изпълняващ длъжността главен прокурор се прекратяват по силата на закона след 21 юли 2025 г., редица негови действия като главен прокурор са престъпления.

Законът за съдебната власт регламентира, че изпълняващият функциите главен прокурор трябва да се подменя на всеки 6 месеца. Сарафов заема поста от юни 2023 г., но шестте месеца от влизането в сила на правилото за Сарафов изтекоха на 21 юли 2025 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче прие, че Сарафов е заварено положение, законът не важи за него, а за следващия изпълняващ функциите.

В сигнала срещу Сарафов се дава за пример как на 3 октомври, след като се разбра за становището на ВКС за мандата, на сайта на прокуратурата беше публикувано изявление, че ръководството на ВКС въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели, манипулира се общественото мнение, показва се двоен стандарт, преследват се политически цели.

10 дни по-късно Сарафов поиска отвода на съдията Мирослава Тодорова, която трябваше да се произнесе по преписка, свързана с него.

През ноември пък поиска от "джуркането" за нов специален прокурор да бъдат изключени всички членове на Съюза на съдиите в България.

"Борислав Сарафов използва фактически узурпираното служебно положение и институционалните ресурси на главния прокурор и неговата администрация по начин, с който засяга независимостта на съдиите - основен носител на съдебна власт, както и ефективността на механизма за разследване на главния прокурор, който е създаден именно за да се изключи фактическото влияние на разследвания субект", пише в сигнала.

Подателят му настоява новият специален прокурор да изиска информация от Сарафов, която той самият предостави на Съдийската колегия на ВСС - за преписките срещу съдии, използваните специални разузнавателни средства по оперативни разработки, както и дали сред тези съдии има такива, които са в списъка на магистрати, от които да се изтегли следващият специален прокурор.

Искат се и преписките, свързани с мрежите за влияние на Петьо Петров - Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса. Според подателя на сигнала точно с тези производства Сарафов контролира съдии и прокурори. "Всички прокурори са длъжни да оказват съдействие на специалния прокурор. Вие не следва да "молите" Софийската градска прокуратура за съдействие, а следва да изискате предоставянето на въпросните преписки", припомня той.

Ако се окаже, че спецпрокурорът Урумов фигурира в която и да е от тези преписки, това е "кардинално, безусловно основание за отвод", пише още в сигнала.

КЪДЕ Е СПЕЦИАЛНИЯТ ПРОКУРОР

В момента механизмът за разследване на главния прокурор е на трупчета. Мандатът на предишния спецпрокурор Даниела Талева изтече в началото на декември м.г. За неин приемник на 12 декември беше определен Антон Урумов от Софийския градски съд. На 22 декември Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го назначи за прокурор във Върховната касационна прокуратура и даде 14 дни за обжалване на това решение. По принцип Урумов би трябвало да има едномесечен срок, за да встъпи в новата си временна длъжност. Оказва се обаче, че още не е. Пред "Сега" той каза, че още не е получил акта си за встъпване и не пожела да коментира друго.

Всъщност, актът за встъпване на Урумов, който ще разследва Сарафов, трябва да дойде от... Сарафов. "Сега" отправи въпроси до шефа на прокурорския пресцентър по темата, но те, както обикновено, останаха без отговор.

Други абсурди, свързани с механизма за разследване на главния прокурор, са, че специалният прокурор няма администрация и ползва тази на главния прокурор и дори оставя главния прокурор да се произнася по искания за достъп до обществена информация. Формално дори отпуските на специалния прокурор се разрешават от главния.