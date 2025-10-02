Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Върховният съд: Сарафов вече не е главен прокурор

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, твърди държавното обвинение

02 Окт. 2025Обновена
Борислав Сарафов
Булфото
Борислав Сарафов

Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) приема, че правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на закона след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба. Затова Борислав Сарафов вече не е и.ф. и негови искания за възобновяване на наказателни дела, подадени във Върховния съд след 21 юли не са валидно сезиране.

Това съобщиха днес от ВКС, потвърждавайки тезата на много юристи, че Сарафов няма как да остане на поста и.ф. главен прокурор след 21 юли, когато изтекоха шестте му месеца като такъв от влизането в сила на законовите промени, регламентиращи ограничението. Иначе, Сарафов е и.ф. главен прокурор много повече от 6 месеца - той зае поста след уволнението на Гешев през юни 2023 г. Беше и единствен кандидат за титулярен главен прокурор, но със същите законови промени процедурата беше прекратена. Оставането му на поста се получи с решение та Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която някак изтълкува, че законът ще важи от следващия и.ф., а Сарафов може да си е вечно временен шеф на държавното обвинение.

Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
Гражданин се среща с официални лица и се представя за и. ф. главен прокурор. Така се пошегува преди няколко дни във Фейсбук бившият прокурор Андрей Янкулов. Колко да е шега обаче? Борислав Сарафов трябваше да престане да е изпълняващ функциите главен прокурор на 21 юли.
СЕГА
15 Авг. 2025

Сега върховният съд прави за смях прокурорската колегия. С две разпореждания от днес - едно на зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова и едно на председателя на Второ наказателно отделение Бисер Троянов, се отказва образуването на производства по депозирани искания от Сарафов за възобновяване на наказателни дела.

Върховните съдии обясняват, че действието на законовата разпоредба за шестте месеца е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок актуалният към влизането ѝ в сила и. ф. главен прокурор Сарафов не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС. Те тълкуват, че влизането в сила на тази нова норма през януари е запазила статута на Сарафов като и.ф., определен през юни 2023 г., но е преуредила неговите правни последици и с изтичането на тези 6 месеца "лицето не може да изпълнява тези функции".

В този смисъл има и решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС от 18 септември.

Междувременно при Даниела Талева, която е специалният прокурор за разследване на главния прокурор и неговите заместници, има сигнал за това, че след 21 юли т.г. Сарафов узурпира властта. Предстои да видим дали Талева ще се съобрази с тълкуването на ВКС.

Спецпрокурорът Талева ще проверява узурпира ли Сарафов властта
Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му Даниела Талева ще трябва да извърши проверка по сигнала на граждански активист, че Борислав Сарафов извършва престъпление, като остана на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли.
СЕГА
11 Септ. 2025

РЕАКЦИЯ

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от Върховния административен съд, не от ВКС, коментираха от прокуратурата, цитирани от БНТ.

Според прокуратурата актът на ВКС ощетявал потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване, вкл. решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването за гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг, твърди държавното обвинение.

Информацията от ВКС идва в момент, в който и.ф. главен прокурор участва в Годишен форум на главните прокурори от ЕС, а в понеделник е домакин на Балканския форум на главните обвинители от Югоизточна Европа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Борислав Сарафов

Още новини по темата

Прокурорската колегия се хвърли да спасява Сарафов
24 Септ. 2025

Спецпрокурорът за разследване на главния призна, че е зависима от него
18 Септ. 2025

Спецпрокурорът Талева ще проверява узурпира ли Сарафов властта
11 Септ. 2025

Според ПП-ДБ всички актове на Сарафов са нищожни
10 Септ. 2025

Подаден е сигнал срещу Сарафов за узурпиране на властта
26 Авг. 2025

Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
15 Авг. 2025

Съдебната палата осъмна "украсена" с плакати "Сарафов, вън"
23 Юли 2025

Хиляди протестиращи срещу Сарафов се събраха в София
23 Юли 2025

Изтече срокът, в който по закон Сарафов е и.ф. главен прокурор
21 Юли 2025

Крум Зарков: Сарафов и Чолаков не може да останат след 21 юли
16 Юли 2025

ВСС бетонира Сарафов като и.ф. главен прокурор въпреки закона
09 Юли 2025

Всички разследвания за голяма корупция са срещу опоненти на Пеевски
26 Юни 2025

Бивша заместничка на Сарафов е новият апелативен прокурор на София
25 Юни 2025

Тече пълно прекрояване на ключовата градска прокуратура
11 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар