Върховният съд: Сарафов вече не е главен прокурор

Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) приема, че правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на закона след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба. Затова Борислав Сарафов вече не е и.ф. и негови искания за възобновяване на наказателни дела, подадени във Върховния съд след 21 юли не са валидно сезиране.

Това съобщиха днес от ВКС, потвърждавайки тезата на много юристи, че Сарафов няма как да остане на поста и.ф. главен прокурор след 21 юли, когато изтекоха шестте му месеца като такъв от влизането в сила на законовите промени, регламентиращи ограничението. Иначе, Сарафов е и.ф. главен прокурор много повече от 6 месеца - той зае поста след уволнението на Гешев през юни 2023 г. Беше и единствен кандидат за титулярен главен прокурор, но със същите законови промени процедурата беше прекратена. Оставането му на поста се получи с решение та Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която някак изтълкува, че законът ще важи от следващия и.ф., а Сарафов може да си е вечно временен шеф на държавното обвинение.

Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец? Гражданин се среща с официални лица и се представя за и. ф. главен прокурор. Така се пошегува преди няколко дни във Фейсбук бившият прокурор Андрей Янкулов. Колко да е шега обаче? Борислав Сарафов трябваше да престане да е изпълняващ функциите главен прокурор на 21 юли.

Сега върховният съд прави за смях прокурорската колегия. С две разпореждания от днес - едно на зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова и едно на председателя на Второ наказателно отделение Бисер Троянов, се отказва образуването на производства по депозирани искания от Сарафов за възобновяване на наказателни дела.

Върховните съдии обясняват, че действието на законовата разпоредба за шестте месеца е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок актуалният към влизането ѝ в сила и. ф. главен прокурор Сарафов не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС. Те тълкуват, че влизането в сила на тази нова норма през януари е запазила статута на Сарафов като и.ф., определен през юни 2023 г., но е преуредила неговите правни последици и с изтичането на тези 6 месеца "лицето не може да изпълнява тези функции".

В този смисъл има и решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС от 18 септември.

Междувременно при Даниела Талева, която е специалният прокурор за разследване на главния прокурор и неговите заместници, има сигнал за това, че след 21 юли т.г. Сарафов узурпира властта. Предстои да видим дали Талева ще се съобрази с тълкуването на ВКС.

Спецпрокурорът Талева ще проверява узурпира ли Сарафов властта Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му Даниела Талева ще трябва да извърши проверка по сигнала на граждански активист, че Борислав Сарафов извършва престъпление, като остана на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли.

РЕАКЦИЯ

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от Върховния административен съд, не от ВКС, коментираха от прокуратурата, цитирани от БНТ.

Според прокуратурата актът на ВКС ощетявал потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване, вкл. решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването за гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг, твърди държавното обвинение.

Информацията от ВКС идва в момент, в който и.ф. главен прокурор участва в Годишен форум на главните прокурори от ЕС, а в понеделник е домакин на Балканския форум на главните обвинители от Югоизточна Европа.