Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спецпрокурорът за разследване на главния призна, че е зависима от него

Даниела Талева обяснява, че ще даде постановлението по "Осемте джуджета", ако шефовете на прокуратурата ѝ позволят

Днес, 06:41
Сарафов в дружеско ръкостискане с Петьо Еврото. Все още изпълняващият функциите на главен прокурор твърди, че снимката е постановка.
Сарафов в дружеско ръкостискане с Петьо Еврото. Все още изпълняващият функциите на главен прокурор твърди, че снимката е постановка.

Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му Даниела Талева признава, че е зависима от ръководството на държавното обвинение и не може сама да преценява дали да направи дадена информация от обществен интерес публично достояние. Фигурата на специалния прокурор беше създадена, за да бъде елиминирана недосегаемостта на главния прокурор. Поведението на Талева обаче показва, че тази цел не е постигната.

Това видя "Сега" в документ, пратен от Талева в отговор на заявление за достъп до обществена информация. С него от нея се иска по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да предостави постановлението за прекратяване на прокурорската преписка, отнасяща се до участието на все още изпълняващ функциите на главен прокурор Борислав Сарафов в казуса "Осемте джуджета". В искането се настоява да му отговори самата Талева, а не да го препраща към главния прокурор или негов заместник, упълномощен за отговоря по ЗДОИ. Няма законова забрана Талева да отговори по реда на ЗДОИ, настоява заявителят. 

Талева обаче тълкува, че като прокурор по разследването е част от прокуратурата и по-конкретно от Върховната касационна прокуратура. Спецпрокурорът не е самостоятелен орган и няма как да бъде задължен субект по Закона за достъп до обществена информация. Орган е прокуратурата, представлявана от главния прокурор. А специалният прокурор е част от нея, продължава Талева. 

Тя допълва, че ползва модул (електронно деловодство), до който Върховната касационна прокуратура няма достъп. Но казва, че няма пречка, ако от упълномощеният по ЗДОИ служител на ВКП реши, че търсената информация следва да бъде предоставена, то няма пречка специалният прокурор да даде достъп до нея през въпросния служител. 

Затова и заявлението за достъп до информация е препратено до зам. главния прокурор Магдалена Лазарова, която е упълномощена да отговаря по ЗДОИ.

Така, според тълкуването на Талева, се стига до абсурдната ситуация спецпрокурорът, който единствен може да разследва сигнали за престъпления на главния прокурор и заместниците му, да е зависим от тях, когато иде реч за публичност на информацията.

Неотдавна "Сега" дори спечели дело, по силата на което трябваше да получи достъп до всички актове на Талева, но в крайна сметка зам. главния прокурор Лазарова отговори, че прокуратурата не разполага с информацията, която се иска, защото тази информация е само при Талева... Напълно омагьосан кръг. А Талева, като наблюдаващ прокурор по всички дела, свързани с най-висшето ръководство на държавното обвинение, може да реши да предостави актовете си. Така би станало ясно как точно е работила по тях, какви доказателства са събирани, как и кои свидетели са разпитани. Работата на Талева обаче продължава да тъне в пълна мъгла.

За проверката на връзките на Сарафов с Петьо Петров - Еврото и кръга му "Осемте джуджета" (по името на емблематичното заведение) в писмени отговори до "24 часа" в края на м.г. тя твърди, че по делото "безспорно установен факт е, че няколко пъти Сарафов действително е посещавал заведението, но няма преки очевидци, които да са го виждали да пребивава насаме с бившия му колега Петров, нито помежду им да е имало някаква размяна на книжа и предмети", както свидетелства бившата жена на Петров Любена Павлова. Нейните показания обаче Талева приема за "абстрактни" и нестабилни.

По темата си припомнете и: 

Сарафов се бори със зъби и нокти да остане тайна как е разследван
Като остава на власт като и. ф. главен прокурор и след като на 21 юли изтече шестмесечният позволен от закона срок за това, Борислав Сарафов узурпира властта.
СЕГА
04 Авг. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Даниела Талева, Борислав Сарафов

Още новини по темата

Спецпрокурорът Талева ще проверява узурпира ли Сарафов властта
11 Септ. 2025

Според ПП-ДБ всички актове на Сарафов са нищожни
10 Септ. 2025

Подаден е сигнал срещу Сарафов за узурпиране на властта
26 Авг. 2025

Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
15 Авг. 2025

Съдебната палата осъмна "украсена" с плакати "Сарафов, вън"
23 Юли 2025

Хиляди протестиращи срещу Сарафов се събраха в София
23 Юли 2025

Изтече срокът, в който по закон Сарафов е и.ф. главен прокурор
21 Юли 2025

Крум Зарков: Сарафов и Чолаков не може да останат след 21 юли
16 Юли 2025

Съдът е категоричен - преписките срещу Сарафов не може да са тайна
14 Юли 2025

ВСС бетонира Сарафов като и.ф. главен прокурор въпреки закона
09 Юли 2025

Всички разследвания за голяма корупция са срещу опоненти на Пеевски
26 Юни 2025

Бивша заместничка на Сарафов е новият апелативен прокурор на София
25 Юни 2025

Тече пълно прекрояване на ключовата градска прокуратура
11 Юни 2025

Сарафов е просто нова версия на Гешев, Цацаров и Филчев
11 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар