Спецпрокурорът за разследване на главния призна, че е зависима от него

Сарафов в дружеско ръкостискане с Петьо Еврото. Все още изпълняващият функциите на главен прокурор твърди, че снимката е постановка.

Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му Даниела Талева признава, че е зависима от ръководството на държавното обвинение и не може сама да преценява дали да направи дадена информация от обществен интерес публично достояние. Фигурата на специалния прокурор беше създадена, за да бъде елиминирана недосегаемостта на главния прокурор. Поведението на Талева обаче показва, че тази цел не е постигната.

Това видя "Сега" в документ, пратен от Талева в отговор на заявление за достъп до обществена информация. С него от нея се иска по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да предостави постановлението за прекратяване на прокурорската преписка, отнасяща се до участието на все още изпълняващ функциите на главен прокурор Борислав Сарафов в казуса "Осемте джуджета". В искането се настоява да му отговори самата Талева, а не да го препраща към главния прокурор или негов заместник, упълномощен за отговоря по ЗДОИ. Няма законова забрана Талева да отговори по реда на ЗДОИ, настоява заявителят.

Талева обаче тълкува, че като прокурор по разследването е част от прокуратурата и по-конкретно от Върховната касационна прокуратура. Спецпрокурорът не е самостоятелен орган и няма как да бъде задължен субект по Закона за достъп до обществена информация. Орган е прокуратурата, представлявана от главния прокурор. А специалният прокурор е част от нея, продължава Талева.

Тя допълва, че ползва модул (електронно деловодство), до който Върховната касационна прокуратура няма достъп. Но казва, че няма пречка, ако от упълномощеният по ЗДОИ служител на ВКП реши, че търсената информация следва да бъде предоставена, то няма пречка специалният прокурор да даде достъп до нея през въпросния служител.

Затова и заявлението за достъп до информация е препратено до зам. главния прокурор Магдалена Лазарова, която е упълномощена да отговаря по ЗДОИ.

Така, според тълкуването на Талева, се стига до абсурдната ситуация спецпрокурорът, който единствен може да разследва сигнали за престъпления на главния прокурор и заместниците му, да е зависим от тях, когато иде реч за публичност на информацията.

Неотдавна "Сега" дори спечели дело, по силата на което трябваше да получи достъп до всички актове на Талева, но в крайна сметка зам. главния прокурор Лазарова отговори, че прокуратурата не разполага с информацията, която се иска, защото тази информация е само при Талева... Напълно омагьосан кръг. А Талева, като наблюдаващ прокурор по всички дела, свързани с най-висшето ръководство на държавното обвинение, може да реши да предостави актовете си. Така би станало ясно как точно е работила по тях, какви доказателства са събирани, как и кои свидетели са разпитани. Работата на Талева обаче продължава да тъне в пълна мъгла.

За проверката на връзките на Сарафов с Петьо Петров - Еврото и кръга му "Осемте джуджета" (по името на емблематичното заведение) в писмени отговори до "24 часа" в края на м.г. тя твърди, че по делото "безспорно установен факт е, че няколко пъти Сарафов действително е посещавал заведението, но няма преки очевидци, които да са го виждали да пребивава насаме с бившия му колега Петров, нито помежду им да е имало някаква размяна на книжа и предмети", както свидетелства бившата жена на Петров Любена Павлова. Нейните показания обаче Талева приема за "абстрактни" и нестабилни.

