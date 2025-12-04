Сарафов се скри от Кьовеши за новия офис на Европрокуратурата в София

На откриването на новия офис на европейската прокуратура в София в някогашната сграда на ДПС на столичния бул. "Ал. Стамболийски" дойде свещеник, но не и Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор. За събитието в София е и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши. Тя отказа да говори с журналисти, дошли за откриването.

Сарафов е в отпуск вчера, днес и утре, обясниха пред "Сега" от пресслужбата му. В понеделник и вторник Сарафов е бил на работа, като първия ден присъства и на представянето на актуализирана методика за разследване на катастрофи. От кабинета на Кьовеши обясниха вчера, че среща със Сарафов не е предвидена, без да коментират дали това има общо с произнасянията на Върховния касационен съд, че след 21 юли той няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор. "Има неотложни ангажименти г-н Сарафов, това разбрах", каза правосъдният министър Георги Георгиев, който беше на церемонията и с когото Кьовеши имаше среща вчера.

От пресслужбата на прокуратурата обясниха още, че ремонтът на сградата е реализиран със средства от бюджета на прокуратурата, а с служителите на държавното обвинение са осъществили цялата организация, логистика и т.н. около процедурите по обществените поръчки. Но не успяха да обяснят кой е бил поканен и кой е присъствал на откриването. По информация на "Сега" не е имало никой от върховната прокуратура.

Кьовеши е в България, докато срещу българския прокурор в колегиума на европейската прокуратура - Теодора Георгиева, тече дисциплинарна процедура и тя е отстранена от длъжност. В момента текат процедура както за подмяната на Георгиева, чийто мандат изтича през юли догодина, така и на самата Лаура Кьовеши, която трябва да сдаде поста през октомври (виж по-долу).

Кьовеши избра България и за първото си посещение през 2021 г., след като европрокуратурата започна да функционира. Идвала е в София и през 2022 г., както и през ноември 2023 г.

Кьовеши разкри как МВР саботира разследвания на европейската прокуратура За случай с щети за 70 млн. евро, в който МВР на практика саботира разследване на Европейската прокуратура, разказа в специалното си интервю пред "Сега" европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, която беше на 24-часово посещение в страната. Във въпросния случай първо МВР не са претърсили всички офиси в сградата, както им наредено от прокурори. А след това в продължение на месеци разследващите полицаи не са работили по делото. Кьовеши не каза за кое дело става въпрос, тъй като разследването все още продължава. Тя не отговори дали има действащи или бивши премиери или министри, които се разследват, защото "пред закона всички са равни". На въпрос дали има европейски разследвания, свързани с хора от санкционния списък "Магнитски", Кьовеши отговори, че "не може да потвърди това". "Имаме добри случаи, които са в ход, като за някои от тях вече сме съобщили публично, а за други не можем да съобщим в момента. Но съм сигурна, че резултатите ще дойдат", посочи тя. Във видеото вижте още: - Защо Кьовеши не се срещна днес с и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов дори и само от учтивост, както направи с Гешев преди време; - Дали европейската прокуратура работи по сигнала за корупция срещу българския прокурор в Люксембург Теодора Георгиева; - Има ли проблеми в българския офис на европрокуратурата.

Андрес Ритер от Германия получи най-голяма подкрепа в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП, съобщи българският евродепутат Кристиан Вигенин (БСП), който е член на комисията. Гласуването е било тайно.

Евродепутатът обяснява, че Ритер е доказан професионалист с богат опит в борбата с икономически престъпления и киберпрестъпления, а от 2020 г. е заместник главен прокурор на европейската прокуратура. "На изслушването си заяви, че приоритетът трябва да бъде по-бързо и по-ефективно разследване на трансгранични измами, корупция и престъпления, засягащи бюджета на ЕС", пише Вигенин във Фейсбук.

Предстоят консултации между държавите членки в Съвета и Европейския парламент, преди изборът му да бъде окончателно потвърден.

Допуснатите до изслушване бяха още Стефано Кастелани (Италия), Ингрид Машл-Клаузен (Австрия) и Емилио Улед (Испания).