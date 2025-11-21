Кьовеши разследва висш чиновник в България заради измама със субсидии

В разследване, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) в София (България), Главна дирекция "Национална полиция" извърши няколко претърсвания и изземвания тази седмица, като част от разследване на предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на ЕС. Това информират от пресслужбата на европейския прокурор Лаура Кьовеши.



Разследването се отнася до предполагаемо подаване на невярна или подвеждаща информация в заявления за финансово подпомагане по различни схеми на ЕС, предназначени за земеделски производители, между 2023 и 2025 г. Според доказателствата се смята, че компания бенефициент е подала неверни данни на Общинска служба по земеделие в Бургас, с предполагаемо участие на високопоставени публични служители, отговорни за удостоверяването на информация в системите за управление на Министерството на земеделието.



Претърсванията са извършени в помещенията на Областната служба по земеделие, бизнес офиса на компанията бенефициент и дома на високопоставен публичен служител. Иззети са документи, цифрови данни и мобилни телефони.



Смята се, че предполагаемите дейности са позволили незаконното получаване на селскостопански средства от ЕС, причинявайки финансови загуби както на ЕС, така и на националния бюджет. Въпреки че точният размер на щетите все още се оценява, предварителните данни сочат загуби в размер на няколкостотин хиляди евро годишно.



Разследването разглежда и индикации за организирана престъпна група (ОПГ), включваща публични длъжностни лица и лица, свързани с бенефициента.



Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани виновните в компетентните български съдилища. Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.