Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кьовеши разследва висш чиновник в България заради измама със субсидии

Полицията претърсва дома на служителя, офис на фирма и областната служба по земеделие в Бургас

Днес, 13:49
Лаура Кьовеши
ЕПА/БГНЕС
Лаура Кьовеши

В разследване, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) в София (България), Главна дирекция "Национална полиция" извърши няколко претърсвания и изземвания тази седмица, като част от разследване на предполагаема измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на ЕС. Това информират от пресслужбата на европейския прокурор Лаура Кьовеши.

Разследването се отнася до предполагаемо подаване на невярна или подвеждаща информация в заявления за финансово подпомагане по различни схеми на ЕС, предназначени за земеделски производители, между 2023 и 2025 г. Според доказателствата се смята, че компания бенефициент е подала неверни данни на Общинска служба по земеделие в Бургас, с предполагаемо участие на високопоставени публични служители, отговорни за удостоверяването на информация в системите за управление на Министерството на земеделието.

Претърсванията са извършени в помещенията на Областната служба по земеделие, бизнес офиса на компанията бенефициент и дома на високопоставен публичен служител. Иззети са документи, цифрови данни и мобилни телефони.

Смята се, че предполагаемите дейности са позволили незаконното получаване на селскостопански средства от ЕС, причинявайки финансови загуби както на ЕС, така и на националния бюджет. Въпреки че точният размер на щетите все още се оценява, предварителните данни сочат загуби в размер на няколкостотин хиляди евро годишно.

Разследването разглежда и индикации за организирана престъпна група (ОПГ), включваща публични длъжностни лица и лица, свързани с бенефициента.

Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани виновните в компетентните български съдилища. Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лаура Кьовеши, европрокуратура

Още новини по темата

Съдът върна оправдателна присъда по дело на европрокуратурата
17 Ноем. 2025

Съдът нареди да се гледа дело на Кьовеши за измама за 6 млн. евро
11 Ноем. 2025

Тръгва наддаването за следващия български европрокурор
29 Окт. 2025

Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
22 Окт. 2025

Хората на Кьовеши откриха мидена ферма без миди край нос Емине
20 Окт. 2025

Кьовеши започна процедура по уволнението на българския европрокурор
25 Септ. 2025

Хората на Кьовеши в България внесоха в съда поредно кокошкарско дело
22 Септ. 2025

България прекроява закони заради Кьовеши

06 Септ. 2025

Европари за наноботи в Чехия отивали за влакчета играчки
21 Авг. 2025

Кьовеши: Румъния е плодородна територия за китайската и италианска мафия

01 Авг. 2025

Кьовеши не бърза с разследването срещу българката в екипа си
31 Юли 2025

Европрокуратурата разследва измами с луксозни коли и в България
03 Юли 2025

Хората на Кьовеши постигнаха присъда за обществена поръчка в Луковит
02 Юли 2025

Кьовеши прати италианец на съд в Румъния за измами за 100 млн. евро
01 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън