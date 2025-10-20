Хората на Кьовеши откриха мидена ферма без миди край нос Емине

Подводни проверки, разпоредени от българския офис на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура, са установили, че финансирана от ЕС мидена ферма в Черно море е просто пясък. Това съобщи пресслужбата на Кьовеши.

Става дума за проект за иновативна ферма за култивирани черни миди, финансиран по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. и разположен в Черно море, югоизточно от нос Емине (Община Несебър, област Бургас).

Проектът за създаване на мидената ферма е одобрен през юли 2020 г. по договор за безвъзмездна финансова помощ със срок за изпълнение до септември 2021 г. Предполага се, че фермата е започнала работа през юли 2021 г. Експерт от Института по океанология във Варна е бил посочен като автор на технологичния проект, но разследването установило, че той нито го е изготвил, нито го е подписал. След подадено искане за окончателно плащане, извършената през август 2021 г. на място проверка от Държавен фонд "Земеделие" установила несъответствия между декларираното и фактическото изпълнение на проекта. Инспекторите открили само четири гранични буя, които маркират обекта, докато подводните съоръжения не могли да бъдат проверени поради липса на оборудване.

По искане на Европейската прокуратура на 1 октомври била извършена проверка на морското дъно - на площ от 240 000 квадратни метра, от следователи и водолази от гранична полиция в Бургас. Били използвани подводни и въздушни дронове. На обозначените координати били открити три повърхностни буя, а един липсвал. Те не били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не показали никакви следи от инфраструктура, характерна за мидена ферма, като въжета, вериги или тръби; на морското дъно се виждал само пясък.

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил 280 230 евро (548 075 лв.), от които 210 160 евро (411 038,37 лв.) от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалите - от националния бюджет.