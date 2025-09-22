Хората на Кьовеши в България внесоха в съда поредно кокошкарско дело

Булфото Европейският главен прокурор няма право на втори мандат, а времето на Лаура Кьовеши на поста изтича на 31 октомври 2026 г.

Европейската прокуратура в София е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу лице, заподозряно в измама, свързана с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Инициативата за младежка заетост. Това съобщи пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция.

Случаят се отнася до обществена поръчка, обявена от Агенцията по заетостта за доставка на офис обзавеждане за нуждите на институцията. Финансирането е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014–2020.

Според обвинението, човекът, който сега е изправен пред съда, като представител на фирма е подал невярна информация за предишния опит на дружеството, за да се класира за търга. В резултат на това през март 2020 г. фирмата е получила договора на стойност около 151 000 евро, от които приблизително 128 700 евро са били средства от бюджета на ЕС.

Ако бъде признат за виновен, човекът може да получи присъда до 8 години затвор.

Това е поредното "дребно дело", което офисът на Кьовеши в София внася в съда, докато по-сериозни казуси, включително и такива, в които е замесено името на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС - НН Делян Пеевски, тънат в неизвестност и недомлъвки.

Европейската прокуратура изобщо не бърза да сложи точка на скандала около делото "Чирен" и временно отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева, избухнал през март. Няма никакво развитие и около информацията, че бившият министър и настоящ шеф на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов е бил призован в българския офис на европрокуратурата, за да му бъде предявено обвинение.

Освен че няма информация за вътрешната проверка срещу Георгиева в европрокуратурата, заради която тя беше отстранена, пълно е затъмнението и за започналата проверка на Софийската градска прокуратура за записите на Георгиева с Петьо Петров - Еврото, която трябваше да установява дали са автентични и да изяснява твърденията за подкупи и влияние по дела.

На 12 март, около 2 седмици преди отстраняването на Георгиева, Софийската градска прокуратура съобщи, че започва проверка по случая и я възлага на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Трябваше да се снемат сведения от всички замесени, както и да се възложи "експертна справка, която да установи дали разговарящите в разпространения видеоматериал са същите, за които се твърди, че едното от тях дава 10 000 лв. месечно на другото". Изобщо не е ясно възложена ли е тази експертна справка и ако е - какво е показала.

В навечерието на скандала, както и в началото му тя отправи открити критики към българските власти за саботиране на дейността на ЕП и отправи медийни (но не и институционални) обвинения към Пеевски. След това обаче замлъкна.