Шестима българи са арестувани в акция на европрокуратурата

Щетите от ДДС измамите се оценяват на над 13 млн. евро

Днес, 17:35
Европейска прокуратура
Шестима българи са арестувани по дело на европейската прокуратура за трансгранична измама с ДДС, причинила щети за над 13 млн. евро. Това съобщи ръководената от Лаура Кьовеши институции днес, само ден след като европейският главен прокурор беше в България.

От вчера в страната се извършват повече от 80 претърсвания и следствени действия по разследването. Претърсванията са в 9 града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. В акцията участват ДАНС и ГДБОП.

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиция, и над 500 000 лева в брой.

Според прокуратурата групата е действала от 2019 г. със сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от ДДС. Чрез повече от 60 компании, създадени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски операции, за да бъдат поискано възстановяване на ДДС от националните данъчни органи, на което заподозрените не са имали право, тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезвали, без да извършат никакви плащания.

Една от схемите е включвала симулирана търговия с фуражи, генерирала общ оборот от над 51 милиона евро. Друга схема е включвала фиктивни доставки на стоки в строителния сектор.

Щетите, причинени в резултат на разследваната дейност, се оценяват на 13.2 милиона евро, пише в съобщението на европрокуратурата.

