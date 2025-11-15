Съдът върна оправдателна присъда по дело на европрокуратурата

Българският офис на ръководената от Лаура Кьовеши европейска прокуратура получава втори шанс да се пребори за осъдителна присъда по дело за опит за измама, включваща проект за 1,92 млн. евро, предназначени за развиващите се страни в Африка и по-конкретно Конго.

Това става ясно от електронното деловодство на Софийския апелативен съд, който е разгледал делото като втора инстанция, отменил е оправдателната присъда, четена от Софийския градски съд, и е върнал процеса за ново гледане там, но на друг съдебен състав.

Преди година европейската прокуратура съобщи за внесен обвинителен акт срещу управителка на българска компания заради опит за измама с проект за подкрепа на предприемачи в Африка, финансиран от ЕС. Тя е обвинена, че е предоставила невярна информация, за да получи средства за проект, финансиран от Европейския фонд за развитие, насочен към подпомагане на развиващите се страни в Африка, Карибите и Тихоокеанските страни.

Фактите датират от 2021 г., когато Министерството на планирането, статистиката и регионалната интеграция на Република Конго отправя покана за търг за закупуване на оборудване, предназначено да подпомага и обучава предприемачи причотглеждане на царевица, хранително-вкусовата промишленост, дървообработването. Финансовата подкрепа за оборудването идва от Делегацията на Европейския съюз в страната. Идеята била да се осигурят трактори, сеялки, устройства за поливане, системи за компостиране, инкубатори за яйца и т.н. Според изискванията на обществената поръчка оборудването трябва да произхожда от държава членка или територия, разрешена от програмата.

За да изпълни изискванията на проекта, въпросната управителка подава оферта, в която декларира, че по-голямата част от оборудването е с произход от България. Според разследването обаче това не е така, разказва прокуратурата. Част от артикулите са с произход от Китай, а в някои случаи производителите не съществуват. Офертата на българската компания е била отхвърлена след констатираните нередности.

През юни т.г. градският съд оправда подсъдимата. Прокуратурата протестира и така делото стига до апелативния съд. От неговото решение става ясно, че първата инстанция приема, че не е извършено престъпление, а и подсъдимата не е действала с умисъл, защото вписването в офертата и декларациите към нея означава само първоначално офериране и затова не са данни, значими за получаване на средствата. Освен това от офертите на доставчиците, които получила, тя нямало как да знае, че машините няма да могат да бъдат произведени в страната ни.

Апелативният съд обаче приема, че долната инстанция не е мотивирала част от изводите си, като част от продуктите изобщо не се споменават. "Липсата на мотиви към присъдата е съществено, неотстранимо от втората инстанция процесуално нарушение", се казва в решението на апелативния съд. Това е и причината присъдата да бъде отменено, а делото - върнато на градския съд.

При новото гледане на делото от СГС следва да се отстрани и непълнотата на обвинителния акт, и да се изготвят мотиви по правилата на НПК, които с категоричност и яснота да дадат отговор и на поставените от апелативния съд въпроси, пишат тримата съдии.

В края на миналата седмица делото е разпределено на нов съдия в градския съд и предстои да бъде насрочено за разглеждане.

НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ

Междувременно "Лекс" съобщи за друго дело на европейската прокуратура, загубено на първа инстанция пред Софийският градски съд. В този случай са оправдани трима души, които миналата година бяха пратени на съд за измама с евросубсидии за 196 000 евро (384 014 лева).

Тогава от европрокуратурата съобщиха, че става дума за подадена невярна информация от фирма за субсидия от 194 000 евро по проект за купуване на автоматизирани производствени линии за пластмасови изделия. За да получи парите, бенефициентът трябвало да представи оферти за покупката на оборудването от три различни фирми. Според прокуратурата една от офертите била фалшифицирана. Това станало с помощта на съучастник, работещ в компания, която уж е подала офертата. Според прокуратурата управителите на тази фирма не са разрешили офертата, нито са знаели, че тя е представена.

Офертата била внесена в Държавен фонд "Земеделие", но парите не били изплатени, тъй като от фонда установили нередностите и докладвали за тях на Европейската прокуратура.

И тази присъда не е окончателна и прокуратурата може да я протестира пред Софийския апелативен съд.