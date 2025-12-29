Омбудсманът: Парно, вода, банки, телекоми са топ проблемите на хората

Само за година при омбудсмана са получени над 10 000 жалби и сигнали от граждани, като основните проблеми на хората са парното, водата, банките, мобилните оператори, бързите кредити. Това се разбира от своеобразен отчет на националния омбудсман Велислава Делчева, публикуван на сайта на институцията.

Наред с работата по жалбите и сигналите, до средата на декември 2025 г. близо 70 000 граждани са получили съдействие от институцията на омбудсмана чрез консултации, проверки, препоръки, изнесени приемни и активна намеса пред държавни и местни органи, посочва още Делчева.

И през 2025 г. по традиция най-голям дял от жалбите са свързани с нарушени потребителски права. Ако се обединят всички сигнали срещу доставчици на комунални и финансови услуги – топлофикационни дружества, ВиК оператори, електроснабдяване, телекоми, банки, застрахователи и фирми за бързи кредити – те формират близо една трета от всички оплаквания, постъпили до средата на декември 2025 г.

Само жалбите срещу топлофикационните дружества са близо 700, а тези, свързани с ВиК услугите – над 570, като тежката водна криза през 2025 г. в редица региони допълнително изостри общественото напрежение.

По отношение на ВиК услугите институцията на омбудсмана последователно и категорично настоява за отпадане на т.нар. "такса водомер", за по-справедлив модел на ценообразуване на водата и за въвеждане на компенсации за гражданите при лошо качество на питейната вода.

В резултат на активната позиция на институцията, ключови предложения на омбудсмана, изложени в становището по новия Закон за ВиК и внесени в Народното събрание, вече са възприети. Сред тях са: отпадане на "такса водомер"; премахване на изискването в рамките на една обособена територия да оперира само един ВиК оператор; въвеждане на механизъм за компенсации за гражданите при некачествена вода, включително когато от чешмите тече кал или водата е под нормативните стандарти.

Бързи кредити – реален резултат след намеса на омбудсмана

В рамките на жалбите срещу фирми за бързи кредити институцията на омбудсмана отчита и конкретен нормативен резултат след отправено предложение до БНБ. В следствие на това бе направена промяна, съгласно която при влязло в сила съдебно решение за нищожност на договора информацията за задължението следва да бъде коригирана, което позволява гражданите да бъдат заличавани от регистрите като длъжници.

Право на собственост и икономическа свобода

Сред водещите групи жалби през 2025 г. са и сигналите за нарушено право на собственост и икономическа свобода, свързани със строителни и устройствени ограничения, отчуждителни процедури, реституция и спорове за общинска и държавна собственост, както и множество петиции срещу нарушаване на екологични норми от инвестиционни намерения или срещу замърсяване на околната среда от фабрики и заводи.

Достъп до правосъдие и действия на ЧСИ

Жалбите и сигналите за нарушено право на достъп до правосъдие са близо 500. В тази група се открояват и жалбите срещу действията на частни съдебни изпълнители, включително за запори върху несеквестируеми доходи.

В немалко случаи граждани твърдят, че разбират за започнало срещу тях изпълнително производство едва след блокиране на средствата им, което ги поставя в реална невъзможност да покриват базови жизнени нужди.

Пенсионерите и хората с увреждания

Пенсионерите и хората с увреждания остават сред най-засегнатите групи. Особено тревожни са сигналите за забавяне или спиране на плащания по линия на ТЕЛК, като в десетки случаи след намесата на институцията на омбудсмана гражданите получават своите забавени средства.

Права на децата

Над 460 жалби и сигнали, свързани с правата на децата, са постъпили до средата на декември 2025 г.

Сред най-честите оплаквания са за достъп до образование на деца със СОП, защита от насилие, защита правата на децата с увреждания. В редица подписки се настоява за прозрачност, откритост и публичност при обсъждането на ключови промени в образователната система. По всички тях омбудсманът е изразил принципна подкрепа в становища пред МОН.

Националният превантивен механизъм и правата на човека

Над 1 000 жалби и сигнали има за нарушения на основни права, особено при задържане, лишаване от свобода, предоставяне на социални и здравни услуги, миграция и закрила на уязвими групи.

През годината дирекцията е извършила 34 планирани и внезапни проверки в затвори, следствени арести, психиатрични болници, домове за възрастни и деца, центрове за настаняване, полицейски структури и миграционни обекти в цялата страна. Проверките са насочени към условията на живот, начина на отнасяне към лица в уязвимо положение и спазването на международните стандарти за правата на човека.