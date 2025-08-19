Омбудсманът охлади плана "Мария Филипова служебен премиер"

Националният омбудсман Велислава Делчева охлади и обърка плана "Мария Филипова служебен премиер" като на практика се обяви срещу всякаква възможност някой от институцията да е избор за служебен министър председател.

Институцията на омбудсмана няма място в "домовата книга", но това е въпрос и на личен избор. Тази позиция изрази в интервю за БНР Делчева във връзка с възможността Мария Филипова като бъдещ зам.-омбудсман евентуално да приеме да е служебен премиер при предсрочни избори.

Самата Делчева каза още в самото начало, че тя няма да приеме номинация за служебен премиер. Сега очевидно казва, че никой от институцията не би следвало да е такъв. Тя обяснява, че е въпрос на личен избор, но давайки да се разбере, че двете неща и роли си противоречат.

Още преди изобщо да се появи варианта Филипова да стане зам.омбудсман и съответно служебен премиер, се появиха публикации в тази посока. Те бяха учудващи на фона на това, че в момента тя е шеф на държавна комисия и че ще е странно да отиде да става зам.омбудсман, освен ако на истина не е готвена за служебен премиер. Така, когато се появи името й сред тримата кандидати, то вече не е изненадващо, че именно тя бе избрана и името й вече лети към парламента за гласуване.

Самата шефка на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова, която е номинацията на асоциация "Активни потребители" за зам.-омбудсман, изглежда, е готова да заеме поста на премиер, ако се стигне до предсрочни избори. Или поне такъв извод може да се направи от изслушването на кандидатите за позицията.

Постът на зам.-омбудсман е апетитен всъщност единствено, защото е част от т.нар. "домова книга", от която президентът Румен Радев може да избере следващ премиер. На директен въпрос дали би станала служебен премиер, Филипова обяви в прав текст: "На този въпрос (дали ще стане служебен премиер - б.а.) мога да отговоря единствено на президента, ако ми бъде предложено".

Във вторник Делчева обяви още, че в институцията на омбудсмана най-много били жалбите, свързани с потребителските права, напомни Делчева и увери, че ангажиментите на Мария Филипова, ако бъде избрана от парламента, ще бъдат по-широки.

Предстоят приемни по малките населени места, подготвя се и кампания за еврото, особено насочена към по-възрастните хора, съобщи националният омбудсман.

"Постоянно излизат нови теми, дори тази с водата. (…) България няма дългосрочна водна стратегия как да се управляват водните ресурси на страната."

Във връзка с посетен от екипа на омбудсмана интернат и отправените критики срещу изнесените данни – че става дума за необитаеми помещения, Велислава Делчева поясни:

"Директорът ни заведе в съответните помещения и не ни каза, че са необитаеми. На самите снимки има джапанки, чехли. Заведоха ни до кухненските помещения, до столовата. Влязохме в класна стая, в която на два компютъра децата гледаха видеоигри. Самите учители ни отключиха СТЕМ стая с интерактивна дъска – нещо, което ни учуди, при положение, че децата в шести-седми клас не могат да четат."

Важно е тези деца, излизайки от институциите, да могат да работят, а не да произвеждаме правонарушители и да ги видим в затвора, подчерта омбудсманът.

Ще продължавам да правя изненадващи проверки, декларира още Велислава Делчева, позовавайки се на правомощията си по закон.

"Съвсем наскоро правихме проверка в софийския следствен арест. Условията в следствените арести не са се променили – има дървеници, хората няма къде да излязат на двора. За да направят обиколката на открито, отиват на последния етаж. Дори задържаните имат право на нормални условия на съществуване. Би трябвало Министерството на правосъдието да помисли за изграждане на нови сгради."

По темата с войната по пътищата омбудсманът изрази тревога, че "като общество все още не реагираме", въпреки утежняването на санкциите.