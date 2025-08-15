Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

243 181 души в България имат проблеми с водата

План за справяне с водната криза в Плевен със спешни мерки и срокове иска омбудсманът от регионалния министър

15 Авг. 2025Обновена
"До омбудсмана постъпиха жалби от жители на Плевен относно спряно водоснабдяване на 12, 13 и 14 август 2025 г., в продължение на повече от 12 часа за денонощие. Гражданите твърдят, че не се спазва обявения режим на водата с кметската заповед от 7 август, както и че не им е била осигурена питейна вода, включително с водоноски", пише общественият защитник до регионалния министър.
БГНЕС
"До омбудсмана постъпиха жалби от жители на Плевен относно спряно водоснабдяване на 12, 13 и 14 август 2025 г., в продължение на повече от 12 часа за денонощие. Гражданите твърдят, че не се спазва обявения режим на водата с кметската заповед от 7 август, както и че не им е била осигурена питейна вода, включително с водоноски", пише общественият защитник до регионалния министър.

Водната криза в страната с всяка седмица се задълбочава, а броят на засегнатите потребители се увеличава. Данните на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за населените места с нарушено водоснабдяване към 11 август 2025 г. сочат, че засегнатото население е 243 181 души. 

Това се казва в писмо на омбудсмана Велислава Делчева до регионалния министър Иван Иванов, с което настоява за спешни мерки за решаване на проблема с липсата на питейна вода.

От кабинета на Делчева съобщиха, че са получени десетки жалби от Плевен заради липсата на питейна вода.

"До омбудсмана постъпиха жалби от жители на Плевен относно спряно водоснабдяване на 12, 13 и 14 август 2025 г., в продължение на повече от 12 часа за денонощие. Гражданите твърдят, че не се спазва обявения режим на водата с кметската заповед от 7 август, както и че не им е била осигурена питейна вода, включително с водоноски", пише омбудсманът. Хората са дълбоко възмутени, че поредна година проблемите с водоснабдяването в града се повтарят.

Делчева обръща внимание на факта, че ВиК Плевен и Общината имат задължението да осигуряват съвместно питейна вода за населението, когато е нарушено водоснабдяването, независимо от причините, които са го предизвикали. Подчертава, че това е гаранция за правото на хората на достъп до вода за питейно-битови нужди, което е основна жизнена потребност.

Няма предвидени обаче правила за осъществяване на контрол по спазване на това изискване на наредбата, нито налагането на санкции при неизпълнение, пише Делчева и подчертава, че до омбудсмана периодично постъпват жалби от страната, в които се твърди за неизпълнение на това задължение от страна на ВиК оператори и общински администрации, като има случаи, в които те прехвърлят отговорността си.

Тя дава на министъра препоръка да предприеме спешни мерки за осигуряване на питейна вода за населението в Плевен и да даде писмени указания и на всички останали ВиК оператори и общини за спазването на наредбата. "Смятам за крайно наложително да обявите план за справяне с водната криза в Плевен, в който да се предвидят спешни и дългосрочни мерки за разрешаването ѝ, с посочване на конкретни срокове", заключва омбудсманът.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

воден режим, Плевен, омбудсман

Още новини по темата

Шефката на КЗП получи шанс да стане служебен премиер
07 Авг. 2025

Омбудсманът не иска да е премиер
01 Авг. 2025

Омбудсманът алармира за тежко насилие над деца в интернат
30 Юли 2025

Управляващите допълват "домовата книга" на служебния кабинет
25 Юли 2025

Безводието в България отново е опустошително
25 Юли 2025

"Системата ни убива" поиска оставката на депутат от ГЕРБ
21 Юли 2025

Кандидат на ГЕРБ стана омбудсман
18 Юли 2025

След 4 месеца протакане НС се разбърза с избора на омбудсман
17 Юли 2025

Над 100 000 са на режим, а България е №1 в ЕС по загуби на вода
16 Юли 2025

Онлайн игра учи децата да продават и употребяват кокаин
17 Юни 2025

Протестите срещу безводието се подновиха
14 Юни 2025

Кандидатите за омбудсман се стягат и за еврото
25 Март 2025

Шестима са кандидатите за омбудсман – и служебен премиер
14 Март 2025

Идея в НС - да не се плаща на депутати за безсмислена дейност
13 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар