Севлиево въведе режим 4 дни седмично без вода

Прокурорът на Плевен пък заповяда ежедневни проверки за незаконно ползване

Днес, 12:15
Община Севлиево
Общината се позовава за режима на писмо та "ВиК" ООД-Габрово за намаления дебит на източниците

Севлиево и селата в общината преминават на още по-строг воден режим и вече 4 дни седмично няма да имат редовно водоподаване. ВиК дружеството посочва като причина, че дебитът на водоизточниците е рекордно намалял.

Така месец след първото въвеждане на ограничения, от което бяха засегнати най-вече севлиевските села, сега вече и градът ще остава без вода 4 дни в седмицата (понеделник, сряда, петък и събота) между 8:00 и 17:00 ч. Освен това, както и досега, всяка нощ от 23:00 до 6:00 сутринта налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и водата едва ще стига до високите етажи на сградите.

В девет от селата в общината, захранвани от западния водопроводен клон (Горна Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево) вода се подава през два дни. На най-тежък режим са силещата, захранвани от източния клон - Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и Буря, където няма вода по 6 дни в седмицата и се налага ползването на водоноски.

По традиция се забранява също така ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди в населените места на територията на общината.

В Плевен пък и прокуратурата се захвана с водната криза. Районният прокурор Владимир Радоев е разпоредил разпореди ежедневни проверки за незаконно ползване на вода, съобщи БНР.

Проверките са започнали още миналата седмица и се извършват от екипи на Областната дирекция на МВР и служители на ВиК в цялата област. Плевенският прокурор щял да отчете първите констатации до месец.

“Издадено разпореждане от моя страна към областна дирекция на МВР и към ВиК-Плевен и да има изготвен план за посещаването на всички адреси в град Плевен и областта. Посещават се ежедневно такива адреси и се констатират нарушения, които нарушения - говорим за присъединявания или неотчитане - биват изпращани към районна прокуратура - е цитиран от БНР Радоев. - Направена е справка, че имаме 16 случая. Има образувани досъдебни производства. Имаме [случаи] от 2023 г. до настоящия момент в 2025-а, като имаме и осъдени лица”.

Прокурорът припомни и наказанието за нерегламентирано присъединяване към водопровод или ползване на вода без да плаща - 6 г. лишаване от свобода и глоба до 15 000 лв.

В Плевен днес ще заседава временната комисия за водата към Общинския съвет, като се очаква да се включи за първи път и новият областен управител инж. Мартин Мачев. Целта е да се намерят ефективни решения за подобряване на водоснабдяването в краткосрочен и средносрочен план.

