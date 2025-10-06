Отстраниха шефа на ВиК Плевен заради водната криза

Управителят на ВиК в Плевен Климент Тодоров да е освободен от поста с решение на Управителния съвет "Български ВиК холдинг". Мотивът за отстраняването му е "неспособност за справяне" с водната криза през изминалите месеци.

Начело на общинското дружество застава досегашният зам.-кмет на Плевен Калоян Къдрийски. Назначението е временно до провеждане на конкурс за управител на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД в Плевен.

Припомняме, че през септември премиерът Росен Желязков отстрани от поста областния управител на Плевен Николай Абрашев заради лошата координация между институциите при решаване на проблема с безводието в общината. Постът пое инженер Мартин Мачев, специалист по водните въпроси със специалност "Геология на минералните ресурси", и доскорошен шеф на плевенското поделение на Института по метеорология и хидрология.

Водната криза в Пленен със системно спиране на водата за жителите на града продължава вече няколко години. Изненадващо е как въпреки тежките проблеми с водоснабдяването, през 2024 г. общината е представила за финансиране от държавната инвестиционна общинска програма само един проект за ремонт на ВиК мрежата за 1 милион лева. В същото време са подадени десетки други проекти на обща стойност от 50 млн. лв. Миналата седмица парламентът гласува промяна в закона за държавния бюджет за тази година, с която актуализира списъка с общинските проекти. Два от плевенските проекти на стойност 10.3 млн. лв. бяха орязани, а парите пренасочени за 7 нови проекти за ремонт на ВиК мрежата в града.

Доскорошният зам.-кмет Калоян Къдрийски отговаряше именно за инвестициите и териториалното развитие на общината. На местните избори през 2023 г. той бе в листата на местната коалиция "Алтернатива на гражданите", но тогава не влезе в общинския съвет, но пък бе назначен за зам.-кмет.

Освен Къдрийски още един зам.-кмет на Плевен се прощава с поста си днес. Кметът д-р Валентин Христов е освободил от поста и заместника си финансите Маргарита Бахнева след подадено от нея заявление за напускане. На нейно място е назначен Евгени Генов, дългогодишен финансист в общината.