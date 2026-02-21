Само три банки не взимат месечна такса за разплащателна сметка

С издадена дебитна карта клиентите са улеснени да теглят с по-ниски такси пари и да извършват други операции на банкомат, както и да правят без такса покупки в търговски обекти от ПОС-терминали.

Разплащателната сметка е най-използваният банков продукт. Затова и таксите, които банките събират за предоставянето на тази услуга, засягат в най-голяма степен потребителите.

Практиката обаче показва, че в последните години таксите за поддържане на разплащателни сметки са най-често променяните в посока нагоре в тарифите на банките. И тъй като задължително при теглене на кредит обслужването му минава през разплащателна сметка, месечните вноски по погасяване на този кредит може съществено да бъдат натоварени.

Върху цената на операциите с разплащателни сметки важна роля играе това дали те са в комплект с други банкови продукти. От най-голямо значение е дали разплащателната сметка е съпроводена с дебитна карта или не.

Платформата "Моите пари" публикува актуални данни на цените за поддръжка на разплащателни сметки със и без издадена дебитна карта, което е полезна информация за избор на банка.

По правило при издадена дебитна карта към разплащателната сметка таксите за обслужване по сметка са по-ниски. Само три банки у нас не начисляват такса по сметки, ако те вървят с дебитна карта на съответната банка. При останалите се наблюдава средна такса от 1,40 евро (2,73 лв.) на месец, като най-високата такса е 2,30 евро (4,50 лв.) месечно.

Месечни такси за обслужване на разплащателни сметки с издадена дебитна карта



Ако към разплащателната сметка няма дебитна карта обаче, разликата в таксите за поддръжка е значителна, като в някои случаи е почти двойна. Този факт мотивира потребителите да се насочат към разплащателни сметки с издадена дебитна карта. Това ги улеснява също така да теглят с по-ниски такси пари и да извършват други операции на банкомат, както и да правят без такса покупки в търговски обекти от ПОС-терминали.

Анализът на тарифите на банките към момента сочи, че една-единствена банка не изисква такса за поддръжка, дори и към нея да няма дебитна карта. При останалите месечната такса е 2,40-2,50 евро (4,69-4,89 лв.).