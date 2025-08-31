Безводието вдигна на крак хората в Плевен и в Троянско

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм протестират днес срещу евентуално изграждане на язовир "Черни Осъм". Това съобщи за БНР един от организаторите Минчо Копрински. Хората се събраха тази вечер в 18.00 ч., за да изразят недоволството си.

Изграждането на въпросния язовир е сред дългосрочните мерки на регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята е на повече от 30 години, но среща съпротива от местните заради опасения, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.

"На срещата бе поставено началото на подписка против строежа на язовира, защото има алтернативи, които са по-бързи, които по-бързо ще решат проблемите на Плевен и Ловеч, по-евтини са. Проблемът в Плевен е сериозен, но Плевен имат възможността първо да си оправят водопреносната мрежа, след това да започнат да си ремонтират водопровода Черни Осъм - Плевен, където загубите са колосални и тогава да мислят за изграждане на язовир. Плевен имат възможността да вземат вода от т. нар. система Дунав, която им е на 30 км, а не 100 км. И да си решат проблема в рамките на година, а не на 20. Настояваме техните проблеми да бъдат взети сериозно от правителството и да се решат по най-бързия начин", каза Минчо Копрински.

Граждани затвориха главен път Бяла – Ботевград на пътния възел до плевенското село Ясен в протест срещу безводието. Протестът започна с автошествие от парк „Кайлъка“, което премина по улиците на Плевен. Участниците се събраха край пътния възел и блокираха движението в двете посоки. Те обещаха периодично да пропускат автомобили, за да намалят образувалите се тапи.

Основното искане на протестиращите, според организатора Борислав Цветанов, е да има решение на проблема. Той заяви, че им е омръзнало от обещания и вече те ще казват какво трябва да се случи, защото държавата не се справя с проблема, предаде БТА.

Според него за изграждането на язовир „Черни Осъм“ трябва да се иска съгласието на всички кметове в района и след това да се пристъпи към осъществяването на проекта, против който са се обявили мнозина.

Като най-краткосрочна мярка за справяне с водната криза, Цветанов смята, че трябва да има вода в тръбите и спешно да се подмени тръбопроводът от р.Черни Осъм към Плевен с два надзора и с обществен контрол.

Протестиращите имат седем искания, които ще бъдат обявени на протеста тази вечер пред сградата на Общината в Плевен. „Това би помогнало Плевен да има вода“, категоричен беше Цветанов.

Той каза още, че знае, че има неизползвани водоизточници, които са запечатани. Според него това са прави умишлено, за да може да се обяви бедствено положение, да се премахнат процедурите по Закона за обществените поръчки и отпуснатите пари да се усвоят от определени фирми.

В 17:30 ч. плевенчани отново се събраха пред общината. Борислав Цветанов от Гражданското сдружение "Контракорупция" каза за БНР:

"Вода има в Плевен - неизползвани водоизточници, които са запечатани, а те тепърва дълбаят нови. Безумие е да имаме нещо готово, а те да не го използват. Според мен е умишлено, за да може да се обяви бедствено положение, да се премахнат ЗОП-овете - Законът за обществените поръчки, да се отпуснат стотици милиони, да се усвоят по възможно най-бързия начин от свои фирми. Това е самата истина. Колкото и да си некадърен, колкото и да не ти се работи, това не е възможно да се случи в нормалния свят".