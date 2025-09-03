Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борд по водите е най-новата придобивка, пробутана от Пеевски

Днес, 16:30
Бордът по водите едва ли ще помогне да тече вода от чешмите. Най-много "да се координира по-добре" доставката на минерални бутилки.
FB/Вода за Омуртаг
Бордът по водите едва ли ще помогне да тече вода от чешмите. Най-много "да се координира по-добре" доставката на минерални бутилки.

След "Магазини за хората" и други подобни, създаване на Национален борд по водите е най-новото решение, предложено от Делян Пеевски и прието от управляващите. Лидерът на "ДПС-Ново начало" лансира идеята в разгара на лятната водна криза, а днес парламентът я гласува. Структурата трябва да бъде създадена до 2 седмици от правителството.

Така се появи пореден централизиран орган у нас, който ще трябва да оправя даден проблем, без да е ясно точно как. В борда трябва да влязат представители на седем министерства и други ведомства, за да координират действията срещу безводието; какво им пречеше досега да се координират - енигма. ПП-ДБ бяха "против" в дебатите, защото вече има подобен консултативен орган. Но управляващите отвърнаха, че новият формат и ще съветва, и ще управлява. 

Междувременно кабинетът реши да отпусне от държавния резерв 262 944 литра бутилки вода за Плевен и Стражица. В двете общини има бедствено положение заради водния режим. В Плевен училищата се подготвят за 15 септември, търсейки хидрофорни системи.

    Последвайте ни и в google news бутон

    Ключови думи:

    Борд по водите, вода, воден режим, безводие, водна криза, депутати, Делян Пеевски

    Още новини по темата

    Обявено е бедствено положение в Плевен заради безводието
    02 Септ. 2025

    Безводието вдигна на крак хората в Плевен и в Троянско
    31 Авг. 2025

    Мирчев: Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски
    30 Авг. 2025

    Ивайло Мирчев: 400 агенти от ДАНС ще бъдат пенсионирани по списък
    28 Авг. 2025

    Премиерът вдигна жълт картон на областния на Плевен
    26 Авг. 2025

    Вода няма да има, (не) свиквайте!
    26 Авг. 2025

    Плевен вода няма, но улиците се мият всеки ден
    24 Авг. 2025

    Тотална депутатска логорея удави "т. нар. безводие"

    21 Авг. 2025

    Кортежът ми е по-голям от кортежа ти
    20 Авг. 2025

    Калин Стоянов: Президентът е превърнал НСО в таксиметрова фирма
    18 Авг. 2025

    Стотици гневни плевенчани затрупаха общината с празни бутилки

    17 Авг. 2025

    243 181 души в България имат проблеми с водата
    15 Авг. 2025

    Експерти вещаят хаос заради идеите на Пеевски за КПК
    01 Авг. 2025

    Ударните партийни трансфери засрамиха футбола
    01 Авг. 2025

    ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

    ТУШ Разгледай всички

    АВТОРИ

    ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
    ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
    ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
    СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
    ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар