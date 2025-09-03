Борд по водите е най-новата придобивка, пробутана от Пеевски

FB/Вода за Омуртаг Бордът по водите едва ли ще помогне да тече вода от чешмите. Най-много "да се координира по-добре" доставката на минерални бутилки.

След "Магазини за хората" и други подобни, създаване на Национален борд по водите е най-новото решение, предложено от Делян Пеевски и прието от управляващите. Лидерът на "ДПС-Ново начало" лансира идеята в разгара на лятната водна криза, а днес парламентът я гласува. Структурата трябва да бъде създадена до 2 седмици от правителството.

Така се появи пореден централизиран орган у нас, който ще трябва да оправя даден проблем, без да е ясно точно как. В борда трябва да влязат представители на седем министерства и други ведомства, за да координират действията срещу безводието; какво им пречеше досега да се координират - енигма. ПП-ДБ бяха "против" в дебатите, защото вече има подобен консултативен орган. Но управляващите отвърнаха, че новият формат и ще съветва, и ще управлява.

Междувременно кабинетът реши да отпусне от държавния резерв 262 944 литра бутилки вода за Плевен и Стражица. В двете общини има бедствено положение заради водния режим. В Плевен училищата се подготвят за 15 септември, търсейки хидрофорни системи.