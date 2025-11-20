Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кметицата на Дулово пристана на "Ново начало"

Изключената от ДПС Невхис Мустафа сега се присъединява към лагера на Пеевски

Днес, 06:05
"Аз ще ви прелея от моята сила", казал Пеевски на срещата с Мустафа в Народното събрание.
Пресцентър на ДПС-НН
"Аз ще ви прелея от моята сила", казал Пеевски на срещата с Мустафа в Народното събрание.

ДПС продължава с кампанията си, с която събира кметове на общини в страната към обявената от лидера му Делян Пеевски инициатива "Ново начало". Сега заявка да се присъедини към лагера на Пеевски направи кметът на Дулово Невхис Мустафа.

При разцеплението на ДПС, започнало в средата на 2024 г., Мустафа застана на страната на тогавашния почетен председател на движението Ахмед Доган. През ноември м. г. областната организация на партията в Силистра обяви, че Централният съвет на ДПС е гласувал изключването на Мустафа, наред с кметовете на Главиница и Ситово, и поиска оставката на тримата от общините им.

"Решението за тяхното изключване е основано на действия, които открито и публично противоречат на интересите на ПП ДПС и нашите избиратели. По време на предсрочните парламентарни избори, тези лица допринесоха за създаването на условия за разкол и застрашиха целостта на нашата партия и ръководните ѝ органи", обявиха силистренските партийци, които бяха на страната на Пеевски.

По време на предизборната кампания през октомври 2024 г. Мустафа алармира пред медиите, че получава заплахи заради политическата си позиция. А през февруари т. г. прокуратурата претърси дома на сина ѝ - действие, което тя обясни тогава с политически натиск.

На 20 ноември кметът на Дулово съобщи във Фейсбук, че е провела "важна среща" с Пеевски, на която са обсъдили "възможността нашата община да се присъедини към стратегията "Ново начало" - инициатива, която цели реални промени, а не обещания".

"Получихме уверението на г-н Пеевски, че Дулово ще бъде сред приоритетните общини, в които стратегическите мерки ще се приложат с конкретни действия. За нас това е силен знак, че държавата трябва да гледа към Североизтока не само при кризи, а и когато търси потенциал. Дулово заслужава своето ново начало", пише още Мустафа. За проблемите ѝ с "Новото начало" през 2024 г. не става дума.

Малко след поста на Мустафа от пресцентъра на ДПС съобщиха, че партийният лидер е приел кмета на Дулово, председателя на общинския съвет Сезгин Галиб, кметове на населени места и общински съветници от общината, избрани от ДПС.

"Хората са с големи очаквания от нас, не можем да ги караме да чакат. Днес направихме решителна крачка. Аз ще ви прелея от моята сила, за да продължим заедно напред!", цитират думите на Пеевски към новите му поддръжници.

Във Фейсбук групата "Аз подкрепям Ахмед Доган" реагираха, че "Дулово е превзет". "Хайде и Дулово замина... а нашите съпредседатели се обясняват, че хората от ДПС искали да минат към АПС. Боже, боже, какви глупости дрънкат", коментира огорчено един от потребителите на групата.

Кметът на Дулово с Ахмед Доган.
Фейсбук/Невхис Мустафа Кметът на Дулово с Ахмед Доган.
Мустафа разказва за срещата си с Пеевски.
Фейсбук/Невхис Мустафа Мустафа разказва за срещата си с Пеевски.
Обявеното от поддръжниците на Пеевски изключване на Мустафа миналата година.
Фейсбук група Делян Пеевски председател на ДПС Обявеното от поддръжниците на Пеевски изключване на Мустафа миналата година.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дулово, Невхис Мустафа, Делян Пеевски, ДПС Ново начало

Още новини по темата

Половин милион пенсионери ще получат 120 лв. надбавки за Коледа
20 Ноем. 2025

Доган захвърли шанса си за ново начало
18 Ноем. 2025

Депутат на Пеевски е осъден и на втора инстанция по дело за корупция
08 Ноем. 2025

Британското посолство направи за смях Борисов за Пеевски

05 Ноем. 2025

Пеевски поде война срещу баща и син Сорос
05 Ноем. 2025

Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
04 Ноем. 2025

Управляващите са опасни за България
25 Окт. 2025

ДПС-НН проникна и сред феновете на конни надбягвания
22 Окт. 2025

Борисов легализира Пеевски като началник на държавата
20 Окт. 2025

Пеевски се обяви за пълен мандат на кабинета "Желязков"
20 Окт. 2025

Димитър Стоянов: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола
18 Окт. 2025

Над Радев надвисна и забрана да ползва личната си кола
17 Окт. 2025

ГЕРБ започва преговори за коалиция с "Ново начало"
17 Окт. 2025

Борисов разклати правителството

14 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън