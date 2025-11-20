Кметицата на Дулово пристана на "Ново начало"

Пресцентър на ДПС-НН "Аз ще ви прелея от моята сила", казал Пеевски на срещата с Мустафа в Народното събрание.

ДПС продължава с кампанията си, с която събира кметове на общини в страната към обявената от лидера му Делян Пеевски инициатива "Ново начало". Сега заявка да се присъедини към лагера на Пеевски направи кметът на Дулово Невхис Мустафа.

При разцеплението на ДПС, започнало в средата на 2024 г., Мустафа застана на страната на тогавашния почетен председател на движението Ахмед Доган. През ноември м. г. областната организация на партията в Силистра обяви, че Централният съвет на ДПС е гласувал изключването на Мустафа, наред с кметовете на Главиница и Ситово, и поиска оставката на тримата от общините им.

"Решението за тяхното изключване е основано на действия, които открито и публично противоречат на интересите на ПП ДПС и нашите избиратели. По време на предсрочните парламентарни избори, тези лица допринесоха за създаването на условия за разкол и застрашиха целостта на нашата партия и ръководните ѝ органи", обявиха силистренските партийци, които бяха на страната на Пеевски.

По време на предизборната кампания през октомври 2024 г. Мустафа алармира пред медиите , че получава заплахи заради политическата си позиция. А през февруари т. г. прокуратурата претърси дома на сина ѝ - действие, което тя обясни тогава с политически натиск.

На 20 ноември кметът на Дулово съобщи във Фейсбук, че е провела "важна среща" с Пеевски, на която са обсъдили "възможността нашата община да се присъедини към стратегията "Ново начало" - инициатива, която цели реални промени, а не обещания".

"Получихме уверението на г-н Пеевски, че Дулово ще бъде сред приоритетните общини, в които стратегическите мерки ще се приложат с конкретни действия. За нас това е силен знак, че държавата трябва да гледа към Североизтока не само при кризи, а и когато търси потенциал. Дулово заслужава своето ново начало", пише още Мустафа. За проблемите ѝ с "Новото начало" през 2024 г. не става дума.

Малко след поста на Мустафа от пресцентъра на ДПС съобщиха, че партийният лидер е приел кмета на Дулово, председателя на общинския съвет Сезгин Галиб, кметове на населени места и общински съветници от общината, избрани от ДПС.

"Хората са с големи очаквания от нас, не можем да ги караме да чакат. Днес направихме решителна крачка. Аз ще ви прелея от моята сила, за да продължим заедно напред!", цитират думите на Пеевски към новите му поддръжници.

Във Фейсбук групата "Аз подкрепям Ахмед Доган" реагираха, че "Дулово е превзет". "Хайде и Дулово замина... а нашите съпредседатели се обясняват, че хората от ДПС искали да минат към АПС. Боже, боже, какви глупости дрънкат", коментира огорчено един от потребителите на групата.