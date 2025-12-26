Медия без
Общинари от ДПС разбуниха среща на Асен Василев в Кърджали

Няма лошо, че от "Новото начало" са дошли да се образоват, казва лидерът на ПП

Днес, 15:07
БГНЕС

С напрежение премина среща между граждани на Кърджали и депутати от "Продължаваме промяната", водени от партийния си лидер Асен Василев, след като представители на ДПС се намесиха на събитието, съобщи БНР.

На кратко видео от събитието се вижда част от избухналото словесно пререкание. "Ние за пръв път от 30 години виждаме градът да има цъфтеж, а вие идвате ...", започва един от депесарите. Прекъсва го порой от недоволни викове от страна на останалите присъстващи. След което всички в малката зала, където се провежда срещата, започват да се надвикват.

"20 години Хасан беше кмет, нищо не каза (Хасан Азис - бившият )", чува се негодуващ глас. Понасят се и подмятания за "снимки под герба". Намесва се Асен Василев, който казва, че ще отговаря на въпросите на опонентите си. "Няма лошо, че от "Новото начало" са дошли да се образоват", допълва Василев, с което предизвиква ръкопляскания от част от хората в залата.

За политическото боричкане разказва и местната медия "24 Родопи" с ракурс откъм представителите на ДПС. В публикацията се цитира общинският съветник от ДПС Недим Исмаилов, който питал за "арестувани митничари" при управлението на ПП. Исмаилов си тръгнал след като срещу него се понесли викове за оставката му от другите присъстващи.

В програмата на Асен Василев и колегите му Николай Денков влиза и поклонение на Тюркян чешма, издигната, за да отбележи смъртта на дете по време на т.нар. възродителен процес. Мястото са посетили и партньорите им от "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, както и представители на ДПС и АПС.

