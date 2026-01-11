Асен Василев прогнозира избори на 29 март

„Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори, е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден. Няма как да са април месец“, посочи това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

“Ние заявихме още при оставката на правителството на премиера Росен Желязков, че трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването”, добави Василев.

"Ще върнем мандата веднага, за да спестим време и да се проведат по-бързо избори", потвърди пък депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната парламентарна комисия Делян Добрев в предаването "Неделя 150" по БНР. Шансовете за съставяне на кабинет с третия мандат са много малки, но нека не го обричаме, каза още Добрев и добави: "Ако няма нов играч на политическата сцена изборите ще възпроизведат същото, което виждаме последните шест-седем пъти. Партиите ще са същите, като евентуално една ще има двама-трима депутати повече, а друга по-малко". Запитан кой ще бъде служебен премиер, депутатът отговори: "Все по-упорито чувам за Андрей Гюров".

ГЕРБ са против промяна на Изборния кодекс, заяви още Добрев. Партията му няма да подкрепи внесения от ДПС законопроект за таван на цените на хранителните стоки, като според депутата движението на Делян Пеевски "се позиционира като лява партия, включително и с магазините за хората, а ние сме дясна партия". "Това би предизвикало колизия в бъдеще", смята Добрев.

Той обвини ПП-ДБ, че се "държат високомерно" и отказват да разговарят с ГЕРБ за евентуална обща кандидатура за президентските избори. Даже предрече, че "може да се окажем с президент Костадин Костадинов и това не е шега".