Лорер остро нападна Асен Василев заради "еднолично управление" на ПП

Депутатът, който бе изключен от партията, заподозря, че се готви "сглобка" с "Възраждане"

Днес, 11:45
Според Лорер след оставката на Кирил Петков като съпредседател на ПП Асен Василев взима еднолични решения
Депутатът от парламентарната група на ПП-ДБ Даниел Лорер обвини лидера на "Продължаваме промнята" Асен Василев в "еднолично управление". И добави, че двамата вече нямат място в една и съща партия.

"Той е решил да бъде едноличен председател, който решава еднолично какво трябва да се прави. И тъй като аз бях силата, която тогава спря партията от едноличното решение да правим сглобка или коалиция с "Възраждане". Когато в началото на този парламент не беше ясно кой ще е председател, едноличният план беше да се избере председател заедно с "Възраждане", който след това да стане служебен премиер. След което да се разпределят и министри заедно с "Възраждане" в служебния кабинет. Това самите хора от "Възраждане" го разказаха. Целият този едноличен план аз го спрях, като гласувах 5-6-7 пъти срещу този план, което беше цената на моето изключване от ПП. За мен това е категорично червена линия", обясни Лорер пред БНТ. На въпрос дали е възможно и след изборите Асен Василев да работи с "Възраждане", той отговори, че не вижда индикации против това.

Лорер не знае дали ще бъде в листите на ПП.

"Едноличното взимане на решения от негова страна (Асен Василев) е опит да се води цялата коалиция ПП-ДБ - една изключително сложна коалиция от много формации, от един човек и неговото решение. Къде отиваме - дали отиваме в ляво и ще правим леви политики, автоматични плащания и т.н., дали отиваме или не отиваме с "Възраждане", дали ще правим коалиции е в конкретния случай дали Лорер ще бъде в листите... едни изказвания, които се правят преди коалицията да е взела решение," обясни той.

Според него при една демократична коалиция много е важно решенията да се вземат след групово обсъждане. "Има номинации, има процес на решаване и този процес накрая придобива някаква форма. Когато еднолично обявяваш решението преди това, ти се опитваш да го рамкираш и да го поставиш в някакви рамки и да го предопределиш преди твоите партньори да са решили, което е доста обидно и за партньорите", каза още той.

Даниел Лорер смята, че "истинският въпрос е въпрос на доверие - до каква степен българското общество има доверие в механизмите на демокрация". "Отиването на нови избори не е панацея, ако не сменим диалога между нас, и затова толкова хора не гласуват на избори. И ако няма съществена промяна от политическите сили, аз дълбоко се съмнявам, че тези поредни извънредни избори ще донесат каквато и да било истинска промяна. Напротив, те могат да възпроизведат този парламент с малки разлики - малко повече за ПП-ДБ, малко по-малко за управляващите, но в крайна сметка същият политически блокаж да не може да решим проблемите на хората - пенсиите, боклука, отбраната, образованието," подчерта Даниел Лорер. 

