ПП реши да включи Gen Z в листите си

Асен Василев наложи вето на участието на Лорер и Божанков в бъдещите листи с ДБ

24 Яну. 2026Обновена
Асен Василев се обяви за федерализация на ЕС.
Асен Василев се обяви за федерализация на ЕС.

Националният съвет на "Продължаваме промяната" (ПП) даде мандат на Изпълнителния съвет на партията да сключи коалиционно споразумение с формациите от "Демократична България" (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Това съобщи председателят на партията Асен Василев след приключването на заседанието на съвета. Споразумението трябва бъде сключено до 31 януари, като Василев изброи при какви условия.

На първо място той посочи запазване на съотношението и разпределението на членовете на секционни избирателни комисии и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г.

От ПП настояват да не се допускат в изборните листи хора, които са били изключени от някоя от партиите в коалицията. Това условие ще засегне пряко Даниел Лорер и Явор Божанков, които след като бяха изключени от ПП, преминаха към "Демократична България" и така на практика останаха в същата ПГ. Преди 3 дни Василев заяви, че Лорер и Божанков няма да са в бъдещите листи. Те бяха изключени, когато през ноември 2024 г. отказаха да подкрепят кандидата на ИТН Силви Кирилов за председател на НС, тъй като той бе подкрепен от "Възраждане". По-късно пред БНТ Иво Мирчев от ДБ се изказа сдържано по повод решението на ПП за листите, като заключи, че "битката за България не е битка за квоти в листите". 

На трето място Василев посочи, че ПП ще привлече в листите си активни представители на гражданското общество и младежи, които са участвали в последните протести, които доведоха до оставката на правителството на Росен Желязков.

"В международен план ние смятаме, че ЕС трябва да се погрижи за своята сигурност. Затова ние сме за федерализация на ЕС, обща армия и силна отбрана", каза Асен Василев.

Според него, когато една богата територия е със слаба армия, "винаги идват хуните и я ограбват". „ЕС е богат, но няма армията да се защити. Ако не искаме да ни ръфат от Изток, Запад, Север и Юг, ЕС трябва да изгради обща армия и да може да се защити. Това е единственият начин и България да бъде добре защитена“, каза още Асен Василев.

 

