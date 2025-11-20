Медия без
"Прасе касичка" посрещна депутатите пред парламента

То олицетворява Бюджет 2026, казват авторите й от ПП

Днес, 08:56
Бюджетът е "една голяма касичка на властта", казват от ПП.
Бюджетът е "една голяма касичка на властта", казват от ПП.

Нетрадиционна арт-инсталация - "прасе касичка" - посрещна днес депутатите пред парламента по повод разглеждането на Бюджет 2026.

Оказа се, че тя е поставена от активисти на "Продължаваме промяната" на площад "Независимост" пред централния вход на Народното събрание. "Нещо се случва на Ларгото в София!", написаха от партията във фейсбук, публикувайки снимки и видео от сглобяването на инсталацията.

"Това е симвоол и предупреждение какво е Бюджет 2026", коментира лидерът на ПП Асен Василев пред инсталацията. По думите му бюджетът е "една голяма касичка на властта, която всеки от нас ще напълни с по 600 лв. от неговите пари".

"Всички можем да се насладим на реалността в България днес. Не трябва да сме държавата с главно Д на прасето касичка, а трябва да сме България с главно Б на свободните хора", заяви и бившият съпредседател на ПП Кирил Петков.

 

