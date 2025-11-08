Акад. Денков стана зам.-председател на "Продължаваме промяната"

Националният съвет на "Продължаваме промяната" избра акад. Николай Денков за заместник-председател на партията. Това съобщиха от политическата формация на своята страница във "Фейсбук".

Предложението е дошло от страна на лидера на партията Асен Василев и е в унисон с промените в партийния устав, гласувани от Общото събрание на "Продължаваме промяната" тази есен.

В края на септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на "Продължаваме промяната". Общото събрание на формацията избра тогава изцяло обновен Изпълнителен съвет и направи промени в устава на партията. Прието беше, че ще има заместник-председател на партията, който ще се излъчва от членовете на Изпълнителния съвет и ще се утвърждава от Националния съвет по предложение на председателя. Създаден беше и независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.

След заседанието на Националния съвет Денков коментира: "Нормален процес. Знаете, че имаше промяна в Устава на Общото събрание. Председателят на партията предлага кой да бъде заместник-председател. Това е решението, благодаря на г-н Василев. Изпълнителният съвет, след това Националният съвет го утвърдиха. Така че няма нещо особено. Единственото, което искам да кажа е, че с това преходът от предишното към новото ръководство приключи. Искам веднъж завинаги да се прекратят тези опити за интриги, слухове, всякакви други проблеми. Ние чудесно се познаваме. И с Асен Василев, и с Кирил Петков сме работили, и тримата заедно. Преди два дни бяхме заедно, обсъждахме нещо. Също така в Изпълнителния съвет, както знаете, 10 нови човека има от общо 13. Имаме много хубави обсъждания там. Работим много добре. Както се казва, най-доброто предстои."