Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Акад. Денков стана зам.-председател на "Продължаваме промяната"

С това преходът от предишното към новото ръководство приключи, обяви той

08 Ноем. 2025Обновена
Акад. Николай Денков
Илияна Димитрова
Акад. Николай Денков

Националният съвет на "Продължаваме промяната" избра акад. Николай Денков за заместник-председател на партията. Това съобщиха от политическата формация на своята страница във "Фейсбук".

Предложението е дошло от страна на лидера на партията Асен Василев и е в унисон с промените в партийния устав, гласувани от Общото събрание на "Продължаваме промяната" тази есен.

В края на септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на "Продължаваме промяната". Общото събрание на формацията избра тогава изцяло обновен Изпълнителен съвет и направи промени в устава на партията. Прието беше, че ще има заместник-председател на партията, който ще се излъчва от членовете на Изпълнителния съвет и ще се утвърждава от Националния съвет по предложение на председателя. Създаден беше и независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.

След заседанието на Националния съвет Денков коментира: "Нормален процес. Знаете, че имаше промяна в Устава на Общото събрание. Председателят на партията предлага кой да бъде заместник-председател. Това е решението, благодаря на г-н Василев. Изпълнителният съвет, след това Националният съвет го утвърдиха. Така че няма нещо особено. Единственото, което искам да кажа е, че с това преходът от предишното към новото ръководство приключи. Искам веднъж завинаги да се прекратят тези опити за интриги, слухове, всякакви други проблеми. Ние чудесно се познаваме. И с Асен Василев, и с Кирил Петков сме работили, и тримата заедно. Преди два дни бяхме заедно, обсъждахме нещо. Също така в Изпълнителния съвет, както знаете, 10 нови човека има от общо 13. Имаме много хубави обсъждания там. Работим много добре. Както се казва, най-доброто предстои."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николай Денков, Продължаваме промяната

Още новини по темата

Асен Василев бе избран единодушно за председател на ПП
28 Септ. 2025

Василев и Петков обявиха, че ПП се готви за "дълга война"
27 Септ. 2025

Денков обяви края на историческото време на ГЕРБ и ДПС
19 Септ. 2025

Денков: Глупости са идеите на Борисов за общ кандидат-президент
09 Септ. 2025

Н. Денков: Пеевски иска да разбие коалицията ни с ДБ, но няма да стане
27 Юли 2025

ПП-ДБ се оттича и към "Новото начало"
02 Юли 2025

Кирил Петков подаде оставка като депутат и започва да обикаля страната
30 Юни 2025

Асен Василев остава единствен председател на ПП
29 Юни 2025

Още петима напуснаха "Продължаваме промяната"
26 Юни 2025

Денков: Тактиката на Борисов и Пеевски е "Който (не) слушка, (не) папка"

17 Май 2025

Митов призна, че шефове от ГДБОП са спирали акция срещу контрабандата

02 Апр. 2025

ПП подават сигнал до Кьовеши заради Пеевски
28 Март 2025

И България подкрепи Украйна срещу Тръмп
01 Март 2025

ПП разжалва свой кмет в Пловдив
03 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън