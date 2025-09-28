Асен Василев бе избран единодушно за председател на ПП

Общото събрание на „Продължаваме промяната“ избра единодушно Асен Василев за председател на партията с 289 гласа. Той беше единствен кандидат за лидерския пост.

Избрани бяха и 12 човека в Изпълнителния съвет на ПП:. Това са Николай Денков, Методи Байкушев, Благомир Коцев, Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева, Тони Стойчева, Татяна Султанова. Лена Бориславова, Никола Минчев, Петър Куленски и Христо Петров (Ицо Хазарта) не са заявили желание да участват, досега те бяха част от Изпълнителния съвет на партията.

Във втория ден на форума се направиха и промени в устава, където е записано създаването на нов орган – Етична комисия.

В същото време членът и на предишния и на новия Изпълнителен съвет на партията и бивш премиер Николай Денков обяви, че арестувания варненски кмет, както и столичния кмет са възможни кандидат-президенти. "Не сме обсъждали Благомир Коцев да е кандидат за президент, но със сигурност е подходящ и е възможна опция и си заслужава да се обсъди. Същото важи и за Васил Терзиев", обяви Денков в предаването "На фокус" по Нова тв.

Вот на недоверие

ПП-ДБ няма да подкрепи вота на недоверие към правителството, искан от "Възраждане" заради водната криза. Това съобщи пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", депутат от ПП-ДБ. На "Възраждане" не им достигат пет подписа.

"Вотовете на недоверие не трябва да бъдат девалвирани. Трябва да бъдат внимателно използвани и добре мотивирани. Не трябва да се пракалява с тях. Иначе служат за оправдание на управляващите, че не могат да вършат работа в парламента".

Безводието не е нещо, което може да се реши за един месец, смята Божанов. Той обаче го определя като следствие от "завладяването на държавата и нелигитимното упражняване на властта".

Оставка

Божанов добави, че утре формацията ще реши дали да подкрепи исканата от "Възраждане" оставка на председателя на парламента Наталия Киселова.

Полко дни националистите на Костадин Костадинов поискаха оставката на председателя на парламента. Тогава от ПП казаха, че биха подкрепили "Възраждане" в събирането на подписи. От ДБ обаче бяха на коренно различна позиция. "Нищо няма да подкрепим на "Възраждане", изтъкна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Искането за оставката на Киселова е подкрепено и от депутатите на МЕЧ.