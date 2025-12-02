МВР се самопохвали, че действало по европейски срещу вандалите

EPA/BGNES Полицаите допуснаха партиен клуб на ГЕРБ да бъде потрошен, но шефът на СДВР каза, че така е по европейски

СДВР е действала перфектно при снощните вандализми в София след огромния антиправителствен протест. "Перфектно свършена работа по най-хуманния начин", обобщи в специалното си изявление директорът на СДВР Любомир Николов. Той определи това, че не е пролята "и капчица кръв" като геройство на полицаите.

Стотина ултраси нападнаха полицаите на ул. "Врабча" пред офиса на ДПС-НН, изпочупиха полицейски бус, подпалиха контейнери за боклук и нахлуха в клуб на ГЕРБ на бул. "Дондуков" без полицейски отпор.

71 провокатори и агресори са задържани, предстоят още арести, тъй като продължава изследването на видеоматериалите. Трима полицаи са пострадали, един от тях - по-сериозно. Николов обясни, че организаторите на протеста имат задължение да извеждат агресивните лица и да докладват за тях на МВР. Такива доклади снощи нямало. От задържаните 23-ма са известни на полицията, деветима са непълнолетни. Повредени са 15 служебни автомобила, а за унищожаване и повреждане на имущество са образувани осем досъдебни производства.

Според него още на КПП-тата към хора, "които наподобяват профили на хулигани и такива, които могат да ескалират напрежение" били прикрепени оперативни екипи, които да следят движението им. После обаче шествието тръгнало към новата централа на ДПС на ул. "Врабча", без това да е предварително обявено. "При това положение нашата план-разстановка беше обезсмислена, протестиращата маса мина през територия, която не е прочистена от опасни предмети", каза още Николов.

Около основния протест е имало 21 контролно-пропускателни пункта. На един от тях е задържан човек с газов пистолет, зареден с патрон в цевта. Иззети са и други забранени предмети - боксове, пиратки, димки, бомбички с пирони.

Николов беше категоричен, че в нито една демократична страна няма практика агресорите да бъдат извеждани от мирна тълпа, защото това водело до сблъсъци. Не стана ясно защо полицията не е действала, когато по улиците останаха само агресори и хулигани.

На въпрос дали е вярна информацията, че е задържан синът на бизнесмена Атанас Бобоков, Николов отговори, че "наистина имаме задържан син на известен русенски бизнесмен. Същият подпали кофа в централна софийска улица". Потвърди и информацията, че в друг от задържаните при обиск са открити "31 000 лева, разделени с бележки със столични улици". Предполага се, че тези пари е трябвало да бъдат предаде към различни лица.

Запитан кой е допуснал ескалацията, Николов отговори, че това са "хора, които бяха предварително организирани да нападнат полицията и да предизвикат агресия".

Няколко пъти директорът на СДВР обясни как служителите на МВР не са предизвикали агресия и не са задържали провокаторите "по нехуманен начин".

Сред агресорите били разпознати "конкретни лица, които принадлежат към столични фракции".

Николов обеща да излязат "доста интересни материали и подробности" и обществото щяло да се ориентира кой е насочил агресорите.

Вероятно позицията на МВР за снощния вандализъм ще се изчерпи с брифинга на Николов. Досега нито вътрешният министър Даниел Митов, нито главният секретар на МВР са коментирали събитията.

Вместо да вярвате на новините как протестиращи трошат София, гледайте това видео в което няколко човека се опитват да подпалят 7 етажна сграда в центъра, докато на 50м. полицията на @DanielMitov и Пеевски седи и НИЩО НЕ ПРАВИ! И така още 10 мин., докато лумпените чупеха.

ОСТАВКА pic.twitter.com/wTOXTM9rks — Казано Чесно (@CesnoKazano) 1 декември 2025 г.

ПП-ДБ вече поиска оставката на министър Даниел Митов. ГЕРБ съобщиха, че днес ще дадат брифинг. Делян Пеевски обвини за вандализма Румен Радев. Последният призова в социалните мрежи за спокойствие.

Във "Фейсбук" бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-НН Калин Стоянов коментира, че чака "същите тези "жълтопаветни експерти", които не спряха да внушават, че МВР и провокаторите били свързани с "ДПС-Ново начало", да обяснят как точно се вписват тези сцени на насилие, едни срещу други, в тяхната версия".

"На уж мирния протест ПП-ДБ в комбина с хора около президента Радев си внедриха групи от провокатори, чиито действия подпалиха столицата", заявява народният представител. "Надявам се, че Денков е доволен от радикализирането на протеста, за което лично той апелираше", пише Стоянов. В типичния за тях стил, вместо да поемат отговорност, лидерите на ПП-ДБ вече искат оставки и прехвърлят вина върху всички други, а Радев жадува за предсрочни избори", допълва той.

Тази сутрин пред bTV зам.-председателят на ПП и бивш премиер Николай Денков потвърди, че вече искат оставката на правителството. "Борисов трябва да се пенсионира, ако иска ГЕРБ да има бъдеще, а Пеевски трябва да изчезне от политическата сцена", каза Денков. Той описа колко спокойни са били снощи протестът и шествието, докато не са се появили футболните агитки.

Бившият премиер е говорил снощи с премиера Желязков - "...той е в много сложна ситуация. Бил съм в подобна с вътрешен министър Калин Стоянов. Когато стана боят заради БФС, го извиках да ми даде два доклада - какво се е случило и кои са извършителите, той каза: "Добре" и никога не видях тези доклади. Стоянов се отчиташе на друго място. Разбра се, само че МВР разполага с провокатори, които активира, когато реши".

И трите т.нар. национални телевизии се включиха извънредно тогава, когато и провокаторите се включиха.

Невероятен синхрон!

Преди това, на площада, ги нямаше никакви. pic.twitter.com/qTfqIjLnas — Станислав Христов (@mamont_izkopaem) 1 декември 2025 г.

Равносметка

Пред разбития офис на ГЕРБ в район „Оборище“ работници продължават да разчистват нанесените щети. Погромът е засегнал почти цялото имущество вътре – счупени са прозорци, столове, офис техника и компютри. Единственото оцеляло в помещението е дограмата и едно пиано, предава "Нова телевизия".

За разбиването на частната собственост са използвани метални колчета и павета. Няма данни за щети в други апартаменти или офиси в сградата, потвърдиха живущи.

Вътре е открит и знак за синя зона, който влетял през фасадата и причинил значителни поражения по стените.

А иначе София се събуди спокойна тази сутрин след напрегнатите събития от изминалата вечер. Градският транспорт се движи по разписание, а учениците тръгнаха към училище без затруднения.