Двете деца от пожара в София са в особено тежко състояние

Майка им загина, а още двама души са тежко ранени при нов трагичен инцидент в София

24 Яну. 2026Обновена
Така изглежда сградата след пожара
В особено тежко състояние с опасност за живота са двете деца, пострадали при пожара тази нощ в жилищна сграда на ул. "Опълченска" в София. Това обяви Радостин Радев, инспектор в Националния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, цитиран от БТА.

Пожарът възниква в апартамент на втория етаж. От същия апартамент успяват да се самоевакуира живеещият и майка му. При напускането на апартамента са оставили входната врата отворена, при което се задимява стълбищната клетка, допълни инспектор Радев. Семейство, което живее на седмия етаж, опитва да се самоевакуира, като не преценява правилно, че няма да може да мине през димната завеса. За съжаление, има една загинала жена, на 41 години. Бащата, бабата и две деца – на 11 и 13 години, са пострадали, каза още инспектор Радев.

По думите му задимяването е било много силно и при отваряне на входната врата димът е влязъл в апартамента. Не може да се установи причината за пожара към момента. Можем само да кажем, че е от кухненското помещение, каза инспектор Радев. На мястото на инцидента са изпратени четири пожарни автомобила и 22-ма служители.

В подобни ситуации е най-добре без паника да се прецени много правилно дали човек може да се евакуира. Ако реши, че може да се евакуира, е добре да върви ниско в задименото помещение и пред устата да има някакъв парцал, през който да диша, и максимално бързо да премине. Ако не може да се премине, добре е да се затвори входната врата и да се изолира с мокри кърпи, и да се отиде на тераса или на прозорец, за да сигнализират на екипите на място, че има нужда от евакуация, допълни инспектор Радев.

Инцидентът стана около 02:20 ч. тази нощ, съобщи по-рано телеграфната агенция като се позовава на МВР. За пожара е задържан мъж в нестабилно психическо състояние. Предизвиканият огън е причинил задимяване, което е довело до смъртта на жената, която е живеела на по-горен етаж.

Веднага към мястото са изпратени 7 линейки. Две деца са хоспитализирани в Пирогов с тежки интоксикации, съобщи за БНР говорителят на Центъра за спешна помощ в столицата Катя Сунгарска. С интоксикации са 47-годишен мъж и 71-годишна жена, които са настанени във ВМА.

Докато медиците са преглеждали пострадали на място е гръмнала бутилка. Една от линейките е със счупено стъкло.

Мъжът, предизвикал пожара, е в добро състояние. Той е задържан и в момента се търси психиатрично заведение, където да бъде настанен, съобщава БНТ.

Само преди дни майка и двете ѝ дъщери загинаха, а един човек бе ранен  при пожар в столичния квартал „Свобода“. Жертвите бяха 74-годишна жена и двете ѝ дъщери - на 51 и 46 години. Трите загинаха от вдишването на дима. Те също се оказа, че не са живеели в апартамента, в който възниква пожарът. Огънят е бил в апартамент на втория етаж. Собственикът на това жилище е отворил вратата, за да избяга навън и да се спаси. Трите жени, които са живеели в апартамент на четвъртия етаж са загинали от обгазяването от дима, категорични са пожарникарите. Телата им бяха открити на стълбищната площадка.

