Картите за столичния транспорт най-сетне влизат в телефона

БГНЕС Валидирането на картите при пътуване ще може да става и от мобилен телефон.

До края на март предстои да бъде пуснато мобилно приложение, чрез което картата за градски транспорт ще може да се дигитализира и добави в електронен портфейл. Това съобщиха от Столична община във Фейсбук. Това е поредно обещание за улеснението, откакто миналата есен бе взето решение да се разработи приложението.

Пластичната карта ще остане валиден начин за пътуване, но гражданите ще имат възможност да я регистрират в приложението и да я използват чрез мобилен телефон или смарт часовник, като валидират с едно докосване, обясняват от общината.

Приложението ще позволява онлайн зареждане на всички видове превозни документи – персонализирани и неперсонализирани, както и автоматичното им подновяване. Според общината това ще улесни обслужването и ще намали необходимостта от посещения на гишета.

Валидирането на превозните документи остава задължително, тъй като гарантира отчетността на системата и сигурността при пътуване, отбелязват от общинската администрация.

На следващ етап се предвижда интегриране на информация в реално време за движението и пристигането на превозните средства. От общината обясниха, че отворените данни на градския транспорт вече създават технологична възможност за подобни функционалности.

До 31 август се очаква да бъдат пуснати в експлоатация три нови метростанции, припомниха от Столична община.