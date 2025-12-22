Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Чуждият участник в поръчката за
боклука в София се оказа нелегитимен

КЗК върна на общината процедурата за избор на нова сметосъбираща фирма за "Илинден", "Сердика" и "Надежда"

Днес, 17:42
Столичната община трябва да преразгледа поръчката си за чистене за "Илинден", "Сердика" и "Надежда".
Илияна Димитрова
Столичната община трябва да преразгледа поръчката си за чистене за "Илинден", "Сердика" и "Надежда".

Шансовете да има положителна развръзка в сагата с новите договори за отпадъците поне в една от 7-е зони - "Илинден", "Надежда" и "Сердика", които следваше да се поемат от турска компания, рязко намаляха. Комисията за защита на конкуренцията обяви за незаконосъобразен избора на фирма за чистенето на три столични района - "Илинден", "Надежда" и "Сердика" и върна процедурата на общината. Нещо повече - според решението на КЗК класираната на първо място оферта следва да бъде отстранена, защото е подадена от клон на турско дружество, което не е било овластено да сключва консорциум за участие в поръчката. 

Обществената поръчка на общината за почистване е разделена на 7 позиции, групирани по административни райони, като по 5 от тях са постановени решения на възложителя - 4 за прекратяване на процедурите и една за избор на изпълнител. По тях в КЗК са постъпили общо 7 жалби от участници, уточняват от комисията. По две от позициите има избрани изпълнители, решенията са в срок за обжалване, но към момента няма постъпили жалби. По 4 от обжалваните позиции КЗК остави без уважение жалбите и потвърди решенията на общината за прекратяване на процедурите, а по една - връща процедурата на общината за преразглеждане.

Най-интересен е казусът с единствената позиция, при която КЗК реши, че жалбите са основателни и следва да бъдат разгледани - за районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика". Това е една от зоните, за които се предполагаше, че е намерено решение. По нея постъпиха общо три оферти - на фирмите "Нелсен-Чистота", ЗМБГ и турската "Норм синаи". Офертите на "Нелсен" и ЗМБГ изобщо не бяха допуснати и участниците бяха дисквалифицирани с аргумент непокриване на техническите изисквания. Така комисията отвори само турската оферта, като предложената цена от компанията за основната дейност сметосъбиране и сметоизвозване надхвърля само с малко прогнозната цена на общината - турският участник предложи 178.9 лв. на тон при 166.67 лв. прогноза на общината. 

Според решението на КЗК двамата български участника са отстранени неаргументирано и комисията не е обосновала твърдението си, че в техническите им предложения има непълноти и неясноти. КЗК е постановила общината да разгледа офертите при съобразяване с изтъкнатите аргументи. Изненадваща е частта от решението по отношение на класирания на първо място участник - турската компания. Тя е учредена у нас през април като клон на регистрирано в Турция дружество и се е явило на процедурата в консорциум с дружеството "Норм изи еко София". КЗК надълго и нашироко е анализира регистрацията на клона на турското дружество у нас "Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети - клон София КЧТ" и стига до заключението, че то има право да участва в обществени поръчки и да се сдружава за целта по закона за задълженията и договорите само ако е изрично упълномощено от дружеството майка. Разгледан е обхватът на даденото пълномощно, но според КЗК участието в съвместно дружество не попада в обхвата на дадените му изрично права. Няма юридическа възможност този проблем да бъде отстранен, защото законът не позволява смята на изпълнител на този етап и е възможно единствено промяна на подизпълнител. Така КЗК е категорична, че консорциумът с турската фирма е следвало да бъде отстранена от участие. КЗК връща процедурата за довършване в общината с това указание.  Решенията на КЗК подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

ОСТАНАЛИТЕ ЖАЛБИ 

КЗК разгледа жалбите срещу решенията на общината за прекратяване на договора за район „Средец“ - от консорциум „Чистота Средец“ и „Зауба“ ЕАД, и на договорите за „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица-център“ - от консорциум „Почистване Триадица“ и „Еко Ресурс-Р“ ООД. Жалбите са разгледани без уважение, след като е установено несъответствие на техническите предложения на отстранените участници с изискванията на възложителя. КЗК също така прие, че прекратяването на процедурата е мотивирано от възложителя с невъзможността за осигуряване на ефективност при разходване на публични средства. Общината е изложила мотиви, че ценовите им предложения надвишават в пъти стойността на прогнозните единични цени. 

Със същите аргументи КЗК остави жалбата на Консорциум „Почистване Триадица“ за почистването на „Люлин“ и „Красно село“ без уважение и потвърди решението на общината за прекратяването й. Комисията остави без уважение и жалбата на консорциум „Чистота Средец“ за „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, като установи, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията и при липсата на подходяща оферта прекратяването на процедурата от общината е правилно и законосъобразно.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

почистване, боклуци, Столична община

Още новини по темата

Столична община пуска ремонтиран ключовия бул. "Рожен"
14 Дек. 2025

Борис Бонев: София има само 4 снегорина и ни чака зимен хаос
08 Ноем. 2025

Столичната община прие да се издигне на паметник на Георги Соколов
23 Окт. 2025

Васил Терзиев назначи зам.-кмет по транспорта
06 Окт. 2025

Проучване за местните данъци и такси в София вся паника
27 Септ. 2025

Училищата в София ще решат сами дали да учат на 17 септември
10 Септ. 2025

Двама нови зам.-кметове се появиха в екипа на Васил Терзиев
09 Септ. 2025

София временно спира тролейбус №8
11 Авг. 2025

Чудовищен обем боклуци бяха изнесени от Варненското езеро
26 Юли 2025

Столична община променя маршрута на автобусите до "Младост"
10 Юли 2025

Нов връх в София - трамвай тегли кола
07 Юли 2025

София променя линии на градския транспорт
26 Юни 2025

Столична община слага 21 нови камери за скорост
20 Юни 2025

"София прайд" затвори центъра на столицата

14 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ