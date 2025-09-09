Двама нови зам.-кметове се появиха в екипа на Васил Терзиев

Двама нови зам.-кметове влязоха в екипа на Васил Терзиев на старта на есенния политически сезон и няколко месеца преди преполовяването на мандата. "Считано от 10 септември се присъединяват Георги Клисурски и Стефан Дъров", съобщи днес Столична община. Клисурски поема ресор „Финанси и здравеопазване“. Дъров - „Правен и административен контрол“. Досега Никола Лютов отговаряше за последния ресор, заедно с общественото строителство чрез временен статут. Лютов остава, ще се концентрира трайно върху строителството. Клисурски пък практически идва на мястото на Иван Василев, тръгнал си покрай скандалите с Общинска банка.

Клисурски бе зам.-министър на финансите в периода 2023–2024 г. (кабинетът "Денков"). Бил е съветник на Асен Василев в правителството с премиер Кирил Петков. В биографията си има и членство в надзорния съвет на НЗОК. Любопитно е, че през юни тази година, след корупционните скандали в столичното управление, той бе сред напусналите ПП поради "омерзение".

Дъров е с близо 20 години стаж като адвокат в София. Професионалната му дейност е ориентирана към консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека.