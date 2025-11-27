СОС пак отхвърли реформата на Терзиев за главния архитект

Предложената от Васил Терзиев втора и по-крайна реформа в направление “Архитектура и градоустройство” не получи зелена светлина от СОС. Съветниците отхвърлиха втория вариант на структура, предложен от Терзиев без никакви дебати. Не е ясно към момента дали кметът ще упорства да предлага трети вариант и какъв ще бъде той, доколкото в предложената структура има и други звена, които се разместват.

Както “Сега” писа, Терзиев първоначално предложи екипът към главния архитект да бъде драстично намален от 165 на 56 души при постигната преди това устна договорка с главния архитект Богдана Панайотова за структура от 91 души. Отнетите бройки следваше да се насочат за създаването на голям екип към нов заместник-кмет с ресор градско развитие, за който пост се спряга арх. Любо Георгиев. Срещу предложението за разцепване на звеното и дублиране на функции постъпиха много остри коментари от съюза и камарата на архитектите, както и от камарата на строителите. След срещи с техни представители Терзиев предложи още по-краен вариант - целият екип на главния архитект да мине към новия заместник-кмет, а главният архитект да си остане самостоятелно звено с нула служители. Това изпраща главния архитект в изолатор и ще направи невъзможно изпълнението на вменените му от ЗУТ функции, писаха във втора позиция по темата от САБ.

Днес гласуването мина без дебати. За първо се обявиха 15 души, 4 се въздържаха, 26 бяха против. След призив на председателят на СОС за прегласуване, защото кметът има право да си структурира екипа, за гласуваха 17 души, 5 бяха против, 26 се въздържаха.