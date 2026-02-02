Васил Терзиев предлага как да се запазят 2232 места в детските ясли

Темата за мястото на яслите като институция, която полага грижи за българските деца в най-ранна възраст, бе повдигната и от столичния кмет Васил Терзиев. Според него яслите следва да станат част от системата на предучилищното образование и подсигуряването им с медицински персонал да е по-гъвкаво. В момента яслената грижа е част от системата на здравеопазването и за всяка яслена група следва да се осигури медицински специалист - медицинска сестра, лекарски асистент, акушерка или фелдшер.

Не е ясно какви точно промени ще предложи Терзиев в националното законодателство - за момента се обявяват само намерения. Конкретни текстове не са предложени. Според кмета обаче в момента голям брой яслени места са под риск заради застаряващи медицински сестри.

„2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 години се пенсионират. Причината е конкретна - по действащото законодателство всяка яслена група трябва задължително да има поне една медицинска сестра“, коментира Терзиев. Той допълни, че когато кадрите не достигат, групите се затварят, дори да има сгради, оборудване и чакащи деца. Според Терзиев преминаването на яслите към системата на предучилищно образование ще позволи по-гъвкаво съставяне на екипите и управление на медицинския персонал. „Тези промени не означават съкращения, а по-добра организация на работата и възможност специалистите да бъдат там, където нуждата от медицинска грижа е най-голяма“, подчерта Терзиев.

Темата с мястото на яслите не се повдига за пръв път, като през 2022 г. доведе до тежък сблъсък със съсловието на медицинските сестри. Тогава бе внесен законопроект за изменение на закона за предучилищното и училищното образование по инициатива на ДБ, с подкрепа на депутати от различни партии. Стигна се до много тежко противопоставяне между различните групи и в крайна сметка проектът бе оттеглен. Тогава проектът бе представен преди обещавания стандарт за ранно детско развитие и коментарите бяха, че каруцата се слага пред коня. Проектът предвиждаше самостоятелните ясли да спрат да съществуват и да бъдат преобразувани в детски градини.

И по идеята на кмета Терзиев вече има получени критични коментари, става ясно от изпратеното до медиите прессъобщение. В Столична община е получено писмо от Медицинска федерация „Подкрепа“, в което се изразява тревога от посоката на промените, пише в него. Според Терзиев обаче София не може да си позволи съществуващи сгради да стоят празни заради структурен проблем с липса на персонал.