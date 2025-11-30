Синя и зелена зона в София може и да не поскъпнат от 1 януари

От Нова година синята и зелената зона в София може и да не поскъпнат. За това намекна столичният кмет Васил Терзиев, който днес оповести временна организация от 1 декември на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“.

Припомняме, че само преди дни Столичната община обяви, че ще обжалва решението на Административния съд София - град за въвеждането на по-скъпата синя и зелена зона.

"Каквото реши съдът", така кметът на София Васил Терзиев коментира спирането от съда на разширяването на зоните за паркиране в София, цитиран от БГНЕС. "На базата на това къде сме и какво предстои като съдебни решения, по скоро - не (т.е. не очаква промените да се въведат в началото на 2026 г. - бел.ред.). Аз смятам, че достатъчно съм споделял моите виждания за това защо тази реформа е необходима. В крайна сметка в една правова държава има съд. На базата на определението на съда, ще решим какви са последващите действия, но е много трудно да има ред, каквато и да било реформа на паркирането, да има средства за облагородяване на градската среда в тези зони, където би се разширила зоната за паркиране, когато това нещо не се случи", добави той.

За паркинга при пл. „Александър Невски“ Терзиев посочи, че от утре тази зона ще бъде пешеходна и добави, че се надява това да е трайно. „От утре няма да има стотици коли, които бяха стигнали до входа на самия храм“, заяви той.