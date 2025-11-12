Архитектите: Терзиев ще блокира строителния процес в София

Предложената от кмета Васил Терзиев нова структура на общинската администрация, която предвижда силно намаляване на служителите към Направление "Архитектура и градоустройство" за сметка на назначаването на нов зам.кмет по градоустройството с голям екип ще доведе до изкуствено разделяне на функционално неделими дейности и до дублиране на звена. То създава опасност да се блокира устройственото планиране и проектиране, строителството, кадастъра, поддържането на архива. Промените в структурата правят впечателние на хаотични и без ясна цел и още по-лошото е, че структурата се нагажда към конкретни личности.

С тази остра позиция излезе Съюзът на архитектите в България по повод подготвените от кмета Васил Терзиев промени в администрацията на общината. Критична позиция изпрати и Камарата на архитектите в България. Централна част от готвената от Терзиев реформа предвижда рязко обезкървяване на направление "Архитектура и градоустройство" и орязване на екипа на главния архитект, като от 165 души са оставени само 56. 85 бройки се прехвърлят към екипа на бъдещия заместник-кмет по градско планиране. Конфликтът по тази структура се сочи като основна причина Терзиев да поиска оставката на главния архитект Богдана Панайотова.

И в позицията на САБ, и в тази на КАБ се изтъква, че предложената структура от кмета и въвеждането на заместник-кмет по градското планиране с голям екип за сметка на екипа към главния архитект влиза в колизия със Закона за устройство на територията и създава риск да бъде нарушен основен принцип на Административно-процесуалния кодекс - за самостоятелност и безпристрастност в работата на административните органи.

"Създаването на нова длъжност заместник-кмет по градоустройство и развитие" изисква задълбочен анализ, за да не се размива отговорността и да се нарушава този принцип", се изтъква в позицията на КАБ. Посочва се, че за реализиране на предложените промени са необходими изменения в ЗУТ, защото към момента законът ясно формулира задълженията на главния архитек и го сочи като фигурата, която ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране. КАБ иначе приветстват заявената от Терзиев воля да подобрява ефективността на управление, но счита, че предложените промени тепърва трябва да се дискутират. "КАБ заявява готовност за активно съдействие и експертен диалог при разглеждане на предложението за преструктуриране и не приема експерименти без широко обсъждане и предварително запознаване на бранша", се изтъква в позицията.

В изпратеното от САБ становище се посочват конкретните звена, които ще бъдат дублирани и се изтъква, че и без тези промени ролята на главния архитект в мандата на Терзиев е била изпразнена от съдържание и сведена до основно "пощаджийски" уведомителни и организаторски ангажименти. "Нашите тревоги не са по повод вашата кадрова политика - тя е ваше право и отговорност. Те са за това, че колегията изпада във все по-голяма невъзможност да си въриши качествено и в срок професионалната работа", се изтъква в позицията на САБ.

Очаква се становищата да бъдат разгледани на днешното заседание на ресорната комисия в общината. Промяната в структурата е включена в предстоящото заседание на СОС в четвъртък.

Очаквайте подробности.