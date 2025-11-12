Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Архитектите: Терзиев ще блокира строителния процес в София

Кметът предлага в разрез със ЗУТ изкуствено разделяне и дублиране на дейности в градоустройството, твърдят САБ и КАБ

Днес, 08:30
Васил Терзиев
Илияна Димитрова
Васил Терзиев

Предложената от кмета Васил Терзиев нова структура на общинската администрация, която предвижда силно намаляване на служителите към Направление "Архитектура и градоустройство" за сметка на назначаването на нов зам.кмет по градоустройството с голям екип ще доведе до изкуствено разделяне на функционално неделими дейности и до дублиране на звена. То създава опасност да се блокира устройственото планиране и проектиране, строителството, кадастъра, поддържането на архива. Промените в структурата правят впечателние на хаотични и без ясна цел и още по-лошото е, че структурата се нагажда към конкретни личности. 

С тази остра позиция излезе Съюзът на архитектите в България по повод подготвените от кмета Васил Терзиев промени в администрацията на общината. Критична позиция изпрати и Камарата на архитектите в България. Централна част от готвената от Терзиев реформа предвижда рязко обезкървяване на направление "Архитектура и градоустройство" и орязване на екипа на главния архитект, като от 165 души са оставени само 56. 85 бройки се прехвърлят към екипа на бъдещия заместник-кмет по градско планиране. Конфликтът по тази структура се сочи като основна причина Терзиев да поиска оставката на главния архитект Богдана Панайотова. 

И в позицията на САБ, и в тази на КАБ се изтъква, че предложената структура от кмета и въвеждането на заместник-кмет по градското планиране с голям екип за сметка на екипа към главния архитект влиза в колизия със Закона за устройство на територията и създава риск да бъде нарушен основен принцип на Административно-процесуалния кодекс - за самостоятелност и безпристрастност в работата на административните органи. 

"Създаването на нова длъжност заместник-кмет по градоустройство и развитие" изисква задълбочен анализ, за да не се размива отговорността и да се нарушава този принцип", се изтъква в позицията на КАБ. Посочва се, че за реализиране на предложените промени са необходими изменения в ЗУТ, защото към момента законът ясно формулира задълженията на главния архитек и го сочи като фигурата, която ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране. КАБ иначе приветстват заявената от Терзиев воля да подобрява ефективността на управление, но счита, че предложените промени тепърва трябва да се дискутират. "КАБ заявява готовност за активно съдействие и експертен диалог при разглеждане на предложението за преструктуриране и не приема експерименти без широко обсъждане и предварително запознаване на бранша", се изтъква в позицията. 

В изпратеното от САБ становище се посочват конкретните звена, които ще бъдат дублирани и се изтъква, че и без тези промени ролята на главния архитект в мандата на Терзиев е била изпразнена от съдържание и сведена до основно "пощаджийски" уведомителни и организаторски ангажименти. "Нашите тревоги не са по повод вашата кадрова политика - тя е ваше право и отговорност. Те са за това, че колегията изпада във все по-голяма невъзможност да си въриши качествено и в срок професионалната работа", се изтъква в позицията на САБ. 

Очаква се становищата да бъдат разгледани на днешното заседание на ресорната комисия в общината. Промяната в структурата е включена в предстоящото заседание на СОС в четвъртък. 

Очаквайте подробности.

Предложената от Терзиев нова структура. В момента направление НАГ е с численост 165 души.
Столична община Предложената от Терзиев нова структура. В момента направление НАГ е с численост 165 души.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

главен архитект, Васил Терзиев

Още новини по темата

Васил Терзиев не изключи хора с прякори да продължат да чистят

10 Окт. 2025

Васил Терзиев назначи зам.-кмет по транспорта
06 Окт. 2025

Терзиев обяви кризисна ситуация с боклука в "Люлин“ и "Красно село“
04 Окт. 2025

Столична община глоби фирмата с колчетата за Пеевски
26 Септ. 2025

"Топлофикация София" се изкара чиста като сълза за закъснелия ремонт в "Дружба 2"

23 Септ. 2025

Кметът Терзиев обвини ИТН в безобразен лобизъм за небостъргачите
17 Септ. 2025

Училищата в София ще решат сами дали да учат на 17 септември
10 Септ. 2025

Денков: Глупости са идеите на Борисов за общ кандидат-президент
09 Септ. 2025

Двама нови зам.-кметове се появиха в екипа на Васил Терзиев
09 Септ. 2025

Васил Терзиев и МРРБ влязоха в остър спор за забавени плащания
29 Авг. 2025

Кметът на София подкрепи митинг на опозицията в Турция
28 Авг. 2025

Главният архитект на Варна не дава исканата от временния кмет оставка
25 Авг. 2025

София ще избира нова обслужваща банка от 4-те най-големи у нас
13 Авг. 2025

Васил Терзиев остана без козове в ръката
06 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън