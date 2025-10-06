Медия без
Васил Терзиев назначи зам.-кмет по транспорта

Виктор Чаушев е бил експерт в общината и министерски съветник

Днес, 14:46
Виктор Чаушев
Фейсбук/Васил Терзиев
Виктор Чаушев

Днес столичният кмет Васил Терзиев обяви избраника си за свой заместник в областта на транспорта – Виктор Чаушев.

"Професионалният му опит е свързан с разработването на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт. През 2022 г. заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт", представи накратко Терзиев зам.-кмета във Фейсбук.

Чаушев работи в Столична община още при последния мандат на предния кмет Йорданка Фандъкова. Тогава е експерт към транспортната комисия на общината, излъчен от "Демократична България". При управлението на кабинета "Петков" е съветник на тогавашния министър на транспорта Николай Събев, а според медийни публикации – и на наследника му в кабинета "Денков" Георги Гвоздейков. На местните избори в София през 2023 г. е бил кандидат за общински съветник от листите на коалицията на ПП, ДБ и "Спаси София".

"В Столична община неговият фокус ще бъде върху реформа в обществения транспорт и изработването на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града", обяснява Терзиев в каква посока ще работи Чаушев.

