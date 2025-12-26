Медия без
Делото за избора на Васил Терзиев за кмет на София затъна в експертизи

Поредното заседание е насрочено за март догодина

Днес, 09:20
Васил Терзиев
Булфото
Васил Терзиев

Столичният кмет Васил Терзиев ще преполови мандата си, без съдът да се произнесъл по жалбата на конкурентката му Ваня Григовора срещу избора му. Това се вижда от документите по делото, което за втори път виси пред Административен съд - София-град (АССГ). 

През февруари т.г., след тримесечен размисъл, Върховният административен съд заплете сериозно казуса, като отмени решението на административния съд в София от юли м.г., с което вотът в столицата бе обявен за редовен и законен. Върховният съд нареди да има ново дело, което да се гледа от друг състав на АССГ. И така топката отново се върна на първата инстанция, която и до днес не може да се произнесе, защото експертите, назначени по делото, един след друг си правят отвод. Защо - не става ясно от документите в електронното деловодство на съда. Заседания по делото е имало през април, септември и в началото на декември. Но реално по тях нищо не се случва, освен да бъде поискана и допусната експертиза от специалист по информатика и компютърни технологии и от счетоводител. След това има отводи на експерти и замяната им с други. Поредното заседание по делото е насрочено за 25 март догодина.

Изборът на Терзиев беше оспорен от Григорова в качеството ѝ на кандидат за кмет на Столична община, издигната от "БСП за България", и на председателя на коалицията Иван Таков. След като загубиха на първа инстанция, те "вдигнаха" казуса във ВАС, който прие, че АССГ не е обсъдил по същество нарушения, които е констатирал, "и тяхното значение и влияние по отношения на гарантирането на достоверността и надеждността на машинното гласуване, в т.ч. и на разпечатаните машинни разписки/бюлетини".

Експертизата на поисканото от Ваня Григорова преброяване на гласовете при първото гледане в АССГ доказа преднина на Терзиев от над 5000 гласа, като експертите установиха още повече гласове в негова полза, коментираха от ПП след решението на ВАС. "Отказът да се реши по същество делото при ясни доказателства за нас е отказ от правосъдие и опит да се държи кметът на София в състояние на несигурност", обявиха те. 

Когато АССГ се произнесе по делото, решението му няма да е окончателно и ще може да се оспори пред Върховния административен съд.

Ваня Григорова
Булфото Ваня Григорова
