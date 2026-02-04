Терзиев отмени преференциалното паркиране в два централни паркинга

Столичният кмет Васил Терзиев отмени преференциалното паркиране в два буферни паркинга на метрото. Заради установени злоупотреби Терзиев е разписал заповед, с която премахва преференциалното паркиране в два централни паркинга на метрото - при "Джеймс Баучер", с 577 места и при стадион "Васил Левски", със 193 места. Водачите, които искат да оставят колите си в тези паркинги и да ползват обществен транспорт, вече няма да могат да го правят при преференциални условия, а ще си плащат пълна цена на платено почасова паркиране в буферен паркинг. За буферните паркинги във "Връбница", "Надежда", на "Цариградско шосе" и "Бизнес парк" режимът остава без промяна и преференциалното паркиране се запазва. Решението, което влиза в сила от 16 февруари, вече предизвика неводолство от ползватели на услугата.

В момента в буферните паркинги се паркира преференциално, като първите два часа са безплатни, а следващите - при ниски почасови ставки, ако са извършени от човек, валидирал се за минимум 2 пътувания с транспорта. При годишни карти паркирането е безплатно, отново при условие на валидиране на пътуване, като се плаща само за часовете извън работното време на паркинга.

"Установено е, че двата паркинга, разположени на изключително натоварени локации в близост до центъра, почти не се използват по предназначение. Вместо да служат за оставяне на автомобили и продължаване с градски транспорт, по този механизъм средно са били заети едва около 50 автомобила дневно", твърдят от Столична община. "Проверките показват, че голяма част от заемащите места автомобили принадлежат на работещи в района лица, които са използвали буферните паркинги като обикновени и нископлатени паркинги. Засечени са случаи на масово и едновременно валидиране на по 10–15 карти за градски транспорт от едни и същи лица, с цел симулиране на пътуване. Картите са били свързани с регистрационните номера на паркираните автомобили, без реално използване на обществения транспорт и без ефект върху трафика и качеството на въздуха в централната градска част", изтъкват още от екипа на Васил Терзиев.

Допълнилени разяснения даде на брифинг и заместник-кметът Виктор Чаушев. "Целта на буферния паркинг е човек да си остави колата и с градския транспорт да достигне централната градска част. Двата паркинга, които се транформират от буферни в обикновени паркинги за паркиране, вече са в центъра. Отдавна тези територии не са изцяло жилищни - там има много офиси, сгради, мултифункционални пространства. Когато са правени тези паркинги преди 15 години, те са имали друг замисъл, сега положението е по-различно. Разбираме хората за тяхната фрустрация, но искаме да отворим тези паркинги, така че да бъдат най-полезни за гражданите. А именно - да могат да се ползват справедливо от всички", коментира Чаушев. Според него установените случаи на симулация на пътуване с градски транспорт не е справедливо спрямо останалите, които използват тази услуга.

Заради тези злоупотреби Терзиев е разписал заповед, с която вади двата паркинга при "Джеймс Баучер" и стадиона от списъка на буферни паркинги, за които важи преференциалният режим "Паркирай и пътувай". За тези два паркинга ще важат общите условия за платено почасово паркиране в буферните паркинги - 2 евро на час или месечен абонамент от 184 евро за паркнига при стадион "Васил Левски" и 140 евро - за "Джеймс Баучер". Цената за платено паркиране във втория паркинг също беше 184 евро на месец, сега се намалява на 140 евро. На въпрос как ще коментира недоволстовто на хората, които добронамерено са ползвали услугата "паркирай и пътувай" Чаушев отговори, че остават налице останалите буферни паркинги, които ще продължат да работят на този режим. Според заместник-кмета постоянното запълване на местата в центъра на фона на незаети места в другите буферни паркинги били доказателство за фиктивно използване на градски транспорт. Картата се валидира, но няма реализирано пътуване, коментира Чаушев.

"Терзиев е издал заповед за прекратяване на услугата за комбинирано ползване на метрото и два от най-важните буферни паркинги - Джеймс Баучер и Васил Левски?! Досега, ако ползваме метрото и имаме карта за него, ги ползвахме безплатно. Сега искат абонамент от 140 евро на месец! Мислех, че е някаква частна далавера, но хората ми казаха, че са си към общината и заповедта е лично на Васил Терзиев?! Потресена съм. Не стига, че не строят нови, ами затварят и старите...", коментираха читатели.