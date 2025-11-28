Медия без
КПК провери кмета на София и не откри несъвместимост

Днес, 13:38
Васил Терзиев
БГНЕС
Васил Терзиев

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е проверила Васил Терзиев за несъвместимост, но не е открила нарушения, във връзка с участието му като акционер във "ВТ Инвестмънтс" АД, за периода от встъпването му в длъжност като кмет на Столична община до настоящия момент. Това се вижда от решение на комисията от 17 ноември т. г., публикувано на сайта на институцията.

Проверката е образувана по сигнал от 4 юли. В него се твърди, че от 13 ноември 2023 г., когато Терзиев е положил клетва като кмет, важи законовата забрана да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, но той продължава да е свързан с определено дружество и неговата дейност. 

При проверката комисията е изискала документи от Столична община. Извършени са служебно редица справки регистрите, пише БТА. Така е установено, че Терзиев е изпълнил законовите изисквания и в едномесечния срок от полагането на клетва е предприел и приключил всички необходими действия относно осъществяването на търговска дейност. 

Според проверката Васил Терзиев не е член на управителен и контролен орган на акционерното дружество. Също така участието му в Общото събрание, не може да се приеме за участие в управителен и контролен орган, доколкото Общото събрание на акционерното дружество не е върховен орган на управление, какъвто в случая се явява Съвета на директорите, посочват от КПК. Отбелязва се също, че участието на физическо лице в акционерно дружество, в това число придобиването, притежаването и продажбата на акции сами по себе си не представляват упражняване на търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Следователно участието на акционер в този вид капиталово търговско дружество е пасивно и изцяло имуществено, се допълва в мотивите. Допълва се, че Терзиев се явява единствено акционер в дружество.

