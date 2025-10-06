Медия без
КПК отказа да разпита Бориславова, Петков и Василев

ДПС-Ново начало спретна протест пред комисията с искане да бъде закрита, защото била бухалка на ПП-ДБ

Днес, 10:05
Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова oт "Продължаваме промяната" се явиха доброволно в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена.

На излизане от КПК само няколко минути по-късно лидерът на ПП Асен Василев заяви, че няма движение по тяхното искане за разпит. "Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста", добави той.

"Ние дойдохме тук да кажем истината. Тя трябва да се знае - политическите затворници трябва да бъдат освободени", каза и Кирил Петков, като имаше предвид арестувания варненски кмет Благомир Коцев и варненски общински съветници.

Срещу самия Петков има две дела, които вече са в съдебна фаза. Едното е заради ареста на Бойко Борисов, а по другото е обвинен от прокуратурата заедно с Божидар Божанов за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

"От 1 октомври сме подали искане да ни връчат призовка, за да бъдем разпитани и да кажем истината", каза от своя страна Лена Бориславова при излизането си от КПК. Тя посочи, че прокуратурата вече два пъти е казала да бъдат разпитани и въпреки това Антикорупционната комисия не иска да събере тези показания.

Преди тримата да пристигнат пред централата на КПК се появиха  активисти от младежката организация на "ДПС-Ново начало". Те бяха облечени в брандирани фланелки за КПК и поискаха закриването ѝ, тъй като по думите им "комисията е бухалка на ПП-ДБ". 

„Събрахме се тук, за да кажем, че искаме закриване на Антикорупционната комисия, понеже тя е бухалка в ръцете на ПП–ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така: те идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Използват по най-грозния начин бухалката на Антикорупционната комисия, за да уреждат вътрешнопартийните си сметки. Заедно с техния „бащица“ Радев, с Копринков и Узунов. Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично каза: „Искам закриване на Антикорупционната комисия”. При него има синхрон между думи и дела. И днес сме тук, за да кажем, че потвърждаваме това и очакваме час по-скоро преустановяване на тяхната дейност”, заяви Радослав Ревански от „ДПС – Ново начало”. Той е кмет на Белица.

