Прокуратурата: 7 са арестуваните при акцията около "Историческия парк"

Софийска градска прокуратура (СГП) обяви, че е привлякла към наказателна отговорност 7 лица за организирана престъпна група, свързана с корупция и е постановила задържането им за срок до 72 часа. Ден по-рано държавното обвинение заяви, че групата е била около "Историческия пари"

Обвинението спрямо тях е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26.11.2025 г. на територията на гр. София, гр. Варна и други части на страната са участвали в ОПГ с цел извършване на длъжностни присвоявания, измами и пране на пари.

Действията по привличане и задържане на обвиняемите са по досъдебно производство, образувано от СГП, и след проведена на 26-27.11.2025 г. мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.

При извършените претърсвания и изземвания, от които 37 са с предварително дадени разрешения от Софийски градски съд (СГС), а други в условията на неотложност, са приобщени множество веществени доказателства – различни по вид документи, мобилни телефони, лаптопи и други.

Предстои на 29.11.2025 г. СГП да внесе в СГС искания за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо всички 7 обвиняеми.

"Имунитета ще ми го вземат. Аз няма да го дам, защото главният прокурор е нелегитимен, за да мога да си ги осъдя впоследствие". Това пък обяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в интервю за БНТ като коментар за вчерашните претърсвания и обиски от КПК, ГДБОП и прокуратурата.

Михайлов определи акцията като "тормоз". „Каквото и да се опитат да припишат, и медиите много неправилно пускат информацията, че един вид партия „Величие“ се занимава с имотни измами, за което ще ги съдим. Има закон, в който ясно може да се провери партия „Величие“ има ли покупко-продажба на недвижим имот, има ли трансакция на капитали, които по някакъв начин да са различни от основната дейност", каза той.

Той подчерта, че никога не е имал достъп до общински или държавни средства. Според Михайлов преди скандала той е бил посетен от представители на КПК: „Имах среща с двама служители на КПК, които казаха: "или минаваш към управлението...". Тук държа да отбележа, понеже повечето хора слагат Пеевски и Борисов като едно, те са едно - партия мафия. Тези двама човека искаха ние да подкрепяме. Тогава така ни казаха. Според мен това, което те искат – на тях им трябват 160 гласа за избор на ВСС".

От думите му стана ясно, че по време на вчерашната акция е задържан счетоводителят му. „В момента счетоводителят ми, който е с диабет, е задържан, той е инсулинозависим. Никой не се грижи дали е инсулинозависим, или не. Влезли са в апартамента му, който е с 2 стаи, както и на адвоката апартаментът е с 2 стаи, намерили са 0 лева в единия апартамент, намерили са 0 лева и в адвоката. Когато са влезли вътре, обискът е завършил в 10:00 ч., те са стояли до 5-6 часа [следобед] да притесняват семействата им и да казват: "не е ли време да се оттеглите" и други неща. Това е тормоз", каза Михайлов.