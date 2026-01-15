Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ, че са преписали законопроекта на Пеевски за закриване на КПК

Днес, 11:51
Божидар Божанов
БГНЕС
Божидар Божанов

ПП-ДБ съзряха в законопроекта на ГЕРБ за закриване на КПК почерка на санкционирания за корупция лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Това каза единият от съпредседателите в обединението Божидар Божанов. 

Поводът за изказването му е, че вчера от ГЕРБ също внесоха закон за закриването на антикорупционната комисия, видя "Сега" в деловодството на парламента. Повече за това предложение може да прочете тук.

Законопроектът на ПП-ДБ е от септември миналата година. В кулоарите на парламента Божанов обвини герберите, че са преписали от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и са внесли неговия закон "малко наобратно". Според Божанов законопроектите на Пеевски и ГЕРБ противоречат на международните стандарти. На първо няма как част от функциите на КПК да бъдат преместени в Сметна палата, както предлагат от ГЕРБ, защото това противоречи на всички европейски и международни правила за сметните палати. Божанов напомни на геберите да подпишат искането за оставката на временния председател на антикорупционната комисия Антон Славчев.

Божанов припомни, че законопроектът на ПП-ДБ предвижда създаването на по-малка комисия, която да се занимава с аналитичните дейности - конфликт на интереси, декларации и превенция на корупцията. А пък разследващите функции трябва да преминат към следствието. Според Божанов оперативните дела, които в проекта на ГЕРБ преминават към ГДБОП, трябва да преминат през комисия, която да установи има ли компромати, които се използват за шантаж, или има материали, които реално могат да се използват за наказателно преследване. ПП-ДБ предлагат и деполитизиран избор на председатели - да има квота на съдебната власт, президента, квота на Народното събрание.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КПК, антикорупционна комисия, Комисия за противодействие на корупцията

Още новини по темата

Прокуратурата пусна КПК да се самопровери за натиск по знакови дела
15 Яну. 2026

Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
15 Яну. 2026

ГЕРБ внесе закон за закриване на КПК
14 Яну. 2026

Безхаберието за КПК и главния прокурор коства вече 370 млн. евро
28 Дек. 2025

Днешната буря с Благомир Коцев се оказа в чаша вода
23 Дек. 2025

ПП: Пеевски пак се задейства срещу варненския кмет

18 Дек. 2025

КПК провери кмета на София и не откри несъвместимост
28 Ноем. 2025

Прокуратурата: 7 са арестуваните при акцията около "Историческия парк"
27 Ноем. 2025

Прокуратурата: Претърсванията са срещу ОПГ около "Историческия парк"
26 Ноем. 2025

Прокуратурата ще погребе преписката за натиск по делото на варненския кмет
06 Ноем. 2025

Прокуратурата ще е принудена да провери за натиск по делото "Коцев"
21 Окт. 2025

ГЕРБ подкрепя закриването на антикорупционната комисия
10 Окт. 2025

КПК отказа да разпита Бориславова, Петков и Василев
06 Окт. 2025

ПП поиска да се прекрати изборът на антикорупционна комисия
04 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?