ГЕРБ внесе закон за закриване на КПК

Заради прокуратурата не се постигна независимо разследване на корупцията, се казва в мотивите

14 Яну. 2026Обновена
Шефката на правната комисия Анна Александрова е първата, подписала законопроекта.
Петима депутати от ГЕРБ са внесли днес проектозакон за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, видя "Сега" в деловодството на парламента. Комисията, която откакто съществува, произведе предимно скандали, се разформирова с промени в Закона за Сметната палата. Част от функциите ѝ отиват точно в Сметната палата (като регистърът на имуществото на хората на висши държавни длъжности и конфликта на интереси), а противодействието на корупцията се прехвърля на ГДБОП. През юли и санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски също подписа законопроект за закриване на КПК, само че за разлика от ГЕРБ той предлага функции на комисията да се прехвърлят към ДАНС и Сметната палата.

Според проекта на ГЕРБ служителите на КПК са уредени с работа в Сметната палата или с най-високи длъжности в ГДБОП. 

Мотивите към законопроекта, събрани в 2 страници, припомнят, че със създаването си в края на 2023 г. КПК е получила всички правомощия за оперативно-издирвателна дейност, включително използване на специални разузнавателни средства, както и дейност по разкриване и разследване на корупционни престъпления.

Обаче съществуването на КПК не донесло добавена стойност с борбата с корупцията във висшите етажи на властта. Господар на разследването е прокуратурата. И затова както и да бъде създадена една структура за разследване и разкриване на престъпна дейност, то тя винаги е зависима във функционален план от прокуратурата, се казва в мотивите. "Затова не се и постигнаха целите, които се поставиха при създаването на КПК, а именно независимо разкриване на корупция по високите етажи", обобщават вносителите и правят заключение, че комисията трябва да бъде закрита и да се върнем към "стари и доказано действащи механизми".

Така, делата за корупция по високите етажи на властта се връщат в ГДБОП и следствието.

В мотивите се казва още, че борбата с корупцията не е принципно различна от борбата срещу всяка форма на престъпно поведение и затова не бива да се извежда пред скоби и да се създават "специални" структури със "специални" правомощия и "специални" служители. "Подобна практика създава в обществото впечатление за създаване на "специално" отношение към този вид престъпления и техните извършители, но това впечатление не е в положителна посока, а тъкмо обратното. Обществото възприема този подход по-скоро като прикриващ и облагодетелстващ извършителите на тези деяния, а не като по-суров, по-ефективен или по-справедлив", пишат депутатите.

С влизането в сила на промените КПК трябва да предаде на ДАНС всички архивни оперативни дела. Останалите бази данни в КПК, съдържащи информацията относно тези дела, се унищожават незабавно. Действащите дела на оперативен отчет пък се прехвърлят към ГДБОП. Тези оперативни дела са много важни, защото по тях текат СРС-та и там е работата с информаторите.

Висящите пред КПК разследвания се връщат на наблюдаващите прокурори.

