Ще се "джурка" нов съдия по делото срещу Петков и Божанов

Емил Дечев се отведе, защото е бил зам.-правосъден министър в кабинета на Кирил Петков

Днес, 20:33
Кирил Петков и Божидар Божанов в съда днес.
Кирил Петков и Божидар Божанов в съда днес.

Съдия Емил Дечев от Софийския градски съд се отведе от делото срещу бившия премиер и Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов по искане на прокуратурата.

Поводът прокурор Марина Ненкова да иска Дечев да не гледа делото е фактът, че той беше зам.-министър на правосъдието в кабинета на Петков.

Съдията изброи много аргументи срещу отвеждането си, но накрая все пак се оттегли, защото "може да остави впечатление у една част от българските граждани, че бъдещата присъда по някакъв начин е била повлиявана и предопределена от работата му като заместник-министър", разказва "Лекс".

Преди да се отведе, съдия Дечев обясни, че заради кариерата си като магистрат е бил канен и е бил зам.-министър на правосъдието и в кабинета на Николай Денков, както и в две служебни правителства, като поканите са идвали само от различните министри на правосъдието и не дължи това на Кирил Петков, с когото дори не се познавали.

След това той даде пример с аферата "Уотъргейт" в САЩ от 70-те години на миналия век с подслушването на офиса на Демократическата партия. С решение на Върховния съд тогавашният президент Ричард Никсън беше задължен да представи направени от него записи на уличаващи разговори, които е водил, а това накрая доведе и до оставката му. Днес съдия Дечев подчерта, че тогавашният председател на Върховния съд и двама от членовете му са избрани от президента, а всички единодушно са гласували, че той трябва да представи записите.

След това Дечев припомни и избора на Никола Филчев за главен прокурор, след като преди това е бил зам.-министър на правосъдието в правителството на ОДС, а по-късно е нареждал разследвания срещу политици именно от ОДС.

"Макар да е бил в едно правителство с двамата подсъдими, председателят на състава не е имал контакти и дори не е разменял една дума с тях", каза накрая Дечев. 

Преди това той уведоми страните, че един от съдебните заседатели е член на "Движение 21" на Татяна Дончева, но никой не поиска отвод и на заседателя.

Така делото срещу Петков и Божанов ще продължи, когато бъде избран друг съдия.

Петков и Божанов са подсъдими заедно по делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски. Обвинителният акт срещу тях беше внесен на 1 октомври. 

Петков е обвинен в опит за принуда на Йоловски да извърши нещо против волята си. На 2 октомври 2023 г. в заведение в София той с агресивен тон казал на Йоловски, че трябва да съгласува задължително с Божидар Божанов действията си, когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов, както и всичко, което прави като министър, включително важните стратегически въпроси, провеждането на обществени поръчки и всякакви процедури по възлагане, твърди прокуратурата. Казал му, че всички важни решения трябва да взема след предварително одобрение на Божанов, както и да провежда ежеседмични срещи с него. Петков заплашил, че в противен случай ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план, твърди прокуратурата.

Самият Йоловски получи охрана заради страховете си от Кирил Петков. А негов разпит странно изтече в медиите. Припомнете си го тук.

За Божанов пък прокуратурата твърди, че в периода от 20 май до 17 юни 2022 г. в София като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация и по Вътрешните правила на министерството и предоставил на изпълнителния директор на ИА "Инфраструктура на електронното управление" флашка с файл с техническа спецификация, и указал тя да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка за близо 18 млн. лв. Въпросната спецификация давала предимство на консорциум на търговски дружества при участие и класиране за изпълнител на обществената поръчка.

Запознати с делото коментираха преди време пред "Сега", че е учудващо, че Божанов не е разпитан за принудата на Йоловски, при все, че се твърди, че е бил с Кирил Петков, когато бившият министър е "притискан". Странно е също така, че между сочените престъпления на двамата не се прави връзка, но те продължават да са заедно в едно дело. Вероятно целта е това да омаловажи евентуалните показания на Божанов за натиска.

Когато Петков и Божанов получиха обвиненията си, след като се отказаха от депутатските си имунитети, им бяха наложени и гаранции от по 10 000 лв., които защитата им обжалва с мотива, че изобщо няма нужда двамата да бъдат с мярка за неотклонение, тъй като няма опасност да се укрият, нито да извършат ново престъпление. Бившият спецсъдия Силвия Русева обаче потвърди гаранциите с мотива, че народните представители имат много връзки, могат да въздействат и да оказват влияние върху разследвания.

Известно е, че по делото има експертиза за Йоловски, която показала, че той страда от тревожно разстройство, настъпило остро със страхови изживявания, безсъние, болезнени мисли, прераснало в хроничен стрес и атопичен дерматит.

ОЩЕ ЕДНО ДЕЛО

Кирил Петков е подсъдим и по друго дело за това, че като премиер е превишил правомощията си и е наредил ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. Този процес вече се гледа от Софийския градски съд. Следващото заседание по него е насрочено за януари догодина.

