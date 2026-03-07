Дечев сложи охрана на европрокурорката, подала сигнал срещу Пеевски и Сарафов

Разпоредена е охрана на прокурор Теодора Георгиева, след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след официалното отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата.

Дечев уточни, че сигналът е постъпил чрез служебния министър на правосъдието, който е бил информиран лично от Георгиева.

„Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде изпратен в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, където е разпределен за проверка. След анализ на случая, е взето решение, че предвид особеностите му е необходимо да бъде осигурена охрана“, каза Дечев.

По думите му решението е свързано и с обстоятелства около прокурор Георгиева от миналата година. Служебният вътрешен министър припомни, че след публични изявления на Георгиева за проблеми във взаимодействието с определени държавни институции, е възникнал пожар в къщата на майка ѝ, при който тя е загинала.

Дечев допълни, че Георгиева „твърди, че е заплашвана или че се чувства заплашена от важни фактори в държавата. При това положение, компетентният орган е преценил, че се налага да бъде осигурена охрана,“ каза още служебният вътрешен министър.

Той уточни, че първоначално е потърсено съдействие от Бюрото по защита към Министерството на правосъдието, тъй като по закон то отговаря за охраната на застрашени магистрати. По думите на Дечев след това е преценено, че няма пречка и Министерството на вътрешните работи да осигури такава защита.

Само преди ден стана ясно, че българският представител в колегията на Европейската прокуратура Теодора Георгиева, е подала сигнал до Министерството на правосъдието "за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания". За това съобщиха от МП.

Министерството не съобщава имената, назовани от Георгиева, но става пределно ясно, че сигналът ѝ е насочен срещу Делян Пеевски и Борислав Сарафов.

От министерството обясняват, че в документа е изложена много подробна фактология за събитията и поведението на високопоставени длъжностни лица от различни институции около провежданите през последните години от българския офис на Европейската прокуратура разследвания от висок обществен интерес, в това число свързаното с проекта за разширяване на газохранилището в Чирен, както и около дисциплинарното производство, водено срещу Георгиева от колегията на Европейската прокуратура. Наскоро ръководената от Лаура Кьовеши институция съобщи, че са установили, че Георгиева е извършила сериозни нарушения и оставиха вратата отворена за уволнението ѝ.

Въпреки че не беше поименно споменат в прессъобщението на МП за сигнала, лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се разпозна, обиди и ще сезира прокуратурата да разследва за Теодора Георгиева за набеждаване.

„Сезирам ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева. За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата,” пише той. Според него сигналът е активно мероприятие, което цели да подготви фалшификация на изборите.