Премиерът: Срещу вътрешния министър е задействана операция по сплашване

"Заседанието може да продължи без вътрешния министър. Не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи, появяват се сигнали, появяват се прокурори. Това няма да ни спре". Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на днешното заседание на Министерския съвет. От думите му се разбра, че вътрешният министър не може да присъства на заседанието, защото е извикан на разпит. Дечев не се вижда и на разпространеното от Министерски съвет видео от началото на правителственото заседание.

"Може да са привикали вътрешния министър, но финансовият министър е тук. От него очаквам не само удължителен бюджет, очаквам ревизия на обществените поръчки, които сме заварили. Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро. Ако това е истина, това ще е още едно обяснение, защо ни атакуват още от първия ден", каза премиерът.

"Едва ли ще чуем от сценаристите и прокурорите да питат за обществени поръчки с парите за болни деца. Тяхната поръчка е да сплашат вътрешния министър. Нека да бъде ясен, служебното правителство няма да се огъне. Връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, той произтича от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата, да върнем изгубеното доверие", добави той.

"Още днес ще изпратим на президента Йотова всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР. Още утре ще поканим новите областни управители, за да започнем подготовката на изборите. И да, те са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с почтеност и кураж, дори най-злостните атаки няма да ни спрат", допълни Андрей Гюров.

Почти веднага след изявленията на Гюров, прокуратурата обяви, че не е давала указания на ГДБОП да викат на разпит Дечев.

"По предварителна проверка, образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като „Петрохан“ и „Околчица“, на 23.02.2026 г. наблюдаващ прокурор при СГП е дал подробни писмени указания на ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите+, пише държавното обвинение в официално съобщение. В него се добавя: "Никъде в акта си наблюдаващият прокурор от СГП не е указвал да се снемат обяснения от длъжностно лице - служебен министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, включително 25.02.2026 г. - 10,00 ч.".

"Има една проверка в прокуратурата срещу служебния вътрешен министър", каза по рано в студиото на „Денят започва“ Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София.

"Актовете, с които сме сезирани, било то жалби, сигнали или както и да са наименовани, са три. Но те са обединени в една прокурорска преписка и по тях се води една проверка. Винаги, когато прокуратурата е сезирана със сигнал, по закон е длъжна да извърши проверка. Ако ние не предприемем действия по сигнал, самите ние ще допуснем изключително тежко нарушение на закона. И тогава вие вероятно ще ме питате защо нещо не направихте", каза още тя.

По този повод адвокат Ина Лулчева коментира във "Фейсбук": "По БНТ прокурор обяснява по повод проверката на министъра на вътрешните работи, че по всеки сигнал, подаден до прокуратурата трябвало да образуват проверка. Не е ли вярно обаче, че в този сигнал поне на пръв поглед трябва да има данни за извършено престъпление?".

ИТН и двама полицаи подадоха сигнали срещу вътрешния министър, че се интересувал от случаите "Петрохан" и "Околчица" и по този повод се срещнал с разследващи полицаи. Министър Дечев вече отговори, че се е виждал само с един служител от разследващия екип, за да разбере докъде е стигнало разследването. Което е негово задължение по длъжностната му характеристика. Емил Дечев е министър едва от 6 дни.

"Когато се предприема една проверка, тя се предприема, за да се установят истинността или неистинността на данните дали е извършено престъпление или не е - каза Десислава Петрова. - И ако се установи, че данни за нарушения и престъпления няма, просто преписката се прекратява".

Междувременно парламентът, по искане на ИТН, гласува днес четвърта точка в дневния ред да е изслушване на вътрешния министър и директора на ГДНП за "Петрохан".