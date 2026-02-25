Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Премиерът: Срещу вътрешния министър е задействана операция по сплашване

Не сме указвали на ГДБОП да разпитват Емил Дечев, още по-малко в 10 ч., обяви прокуратурата

25 Февр. 2026Обновена
Андрей Гюров
БГНЕС
Андрей Гюров

"Заседанието може да продължи без вътрешния министър. Не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи, появяват се сигнали, появяват се прокурори. Това няма да ни спре". Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на днешното заседание на Министерския съвет. От думите му се разбра, че вътрешният министър не може да присъства на заседанието, защото е извикан на разпит. Дечев не се вижда и на разпространеното от Министерски съвет видео от началото на правителственото заседание.

"Може да са привикали вътрешния министър, но финансовият министър е тук. От него очаквам не само удължителен бюджет, очаквам ревизия на обществените поръчки, които сме заварили. Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро. Ако това е истина, това ще е още едно обяснение, защо ни атакуват още от първия ден", каза премиерът.

"Едва ли ще чуем от сценаристите и прокурорите да питат за обществени поръчки с парите за болни деца. Тяхната поръчка е да сплашат вътрешния министър. Нека да бъде ясен, служебното правителство няма да се огъне. Връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, той произтича от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата, да върнем изгубеното доверие", добави той. 

"Още днес ще изпратим на президента Йотова всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР. Още утре ще поканим новите областни управители, за да започнем подготовката на изборите. И да, те са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с почтеност и кураж, дори най-злостните атаки няма да ни спрат", допълни Андрей Гюров.

Почти веднага след изявленията на Гюров, прокуратурата обяви, че не е давала указания на ГДБОП да викат на разпит Дечев.

"По предварителна проверка, образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като „Петрохан“ и „Околчица“, на 23.02.2026 г. наблюдаващ прокурор при СГП е дал подробни писмени указания на ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите+, пише държавното обвинение в официално съобщение. В него се добавя: "Никъде в акта си наблюдаващият прокурор от СГП не е указвал да се снемат обяснения от длъжностно лице - служебен министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, включително 25.02.2026 г. - 10,00 ч.".  

"Има една проверка в прокуратурата срещу служебния вътрешен министър", каза по рано в студиото на „Денят започва“ Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам. градски прокурор на София. 

"Актовете, с които сме сезирани, било то жалби, сигнали или както и да са наименовани, са три. Но те са обединени в една прокурорска преписка и по тях се води една проверка. Винаги, когато прокуратурата е сезирана със сигнал, по закон е длъжна да извърши проверка. Ако ние не предприемем действия по сигнал, самите ние ще допуснем изключително тежко нарушение на закона. И тогава вие вероятно ще ме питате защо нещо не направихте", каза още тя.

По този повод адвокат Ина Лулчева коментира във "Фейсбук": "По БНТ прокурор обяснява по повод проверката на министъра на вътрешните работи, че по всеки сигнал, подаден до прокуратурата трябвало да образуват проверка. Не е ли вярно обаче, че в този сигнал поне на пръв поглед трябва да има данни за извършено престъпление?".

ИТН и двама полицаи подадоха сигнали срещу вътрешния министър, че се интересувал от случаите "Петрохан" и "Околчица" и по този повод се срещнал с разследващи полицаи. Министър Дечев вече отговори, че се е виждал само с един служител от разследващия екип, за да разбере докъде е стигнало разследването. Което е негово задължение по длъжностната му характеристика. Емил Дечев е министър едва от 6 дни. 

"Когато се предприема една проверка, тя се предприема, за да се установят истинността или неистинността на данните дали е извършено престъпление или не е - каза Десислава Петрова. - И ако се установи, че данни за нарушения и престъпления няма, просто преписката се прекратява".

Междувременно парламентът, по искане на ИТН, гласува днес четвърта точка в дневния ред да е изслушване на вътрешния министър и директора на ГДНП за "Петрохан".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Емил Дечев, прокуратура

Още новини по темата

Все още главният секретар на МВР изненадващо се появи в парламента
25 Февр. 2026

Йотова иска още документи, преди да реши за смяната на главсека на МВР
24 Февр. 2026

Прокуратурата: Високопоставени от МВР подадоха сигнал срещу министъра си
24 Февр. 2026

Кабинетът предложи освобождаването на главния секретар на МВР
23 Февр. 2026

Трифонов: Привикал ли е МВР-шефът в ресторант полицаите по "Петрохан"
22 Февр. 2026

Вътрешният министър задейства отстраняването на главния секретар на МВР
20 Февр. 2026

Новият МВР-шеф допусна да има чуждестранна експертиза по "Петрохан"
19 Февр. 2026

Скандалът с кадри от козметични салони в порносайтове се разраства
02 Февр. 2026

Мъж е обвинен, че е откраднал 3,2 млн. лв. кеш от болница в Пловдив
19 Дек. 2025

Ще се "джурка" нов съдия по делото срещу Петков и Божанов
10 Дек. 2025

Измамници продавали терен между зала "Христо Ботев" и Зимния дворец
30 Окт. 2025

Прокуратурата: Еротичен модел е заработила 2,8 млн. долара само за година
09 Окт. 2025

Прокуратура прати на съд мъж за изгорено знаме на ЕС
02 Окт. 2025

Прокуратурата, МВР и ДАНС разследват големи измами с имоти "на зелено"
30 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?