Измамници продавали терен между зала "Христо Ботев" и Зимния дворец

Имотът бил за над 1 млн.лв, а те използвали фалшиви документи за промени в кадастрални карти и регистри

Днес, 18:13
Измамниците се опитвали да продават имот между зала "Христо Ботев" и Зимния дворец, твърди прокуратурата
Прокуратурата предаде на съд за имотни измами трима мъже, които са пробвали да продават имоти в "Студентски град" чрез фалшиви документи, промени в кадастрални карти и  регистри, както и чрез решения на общинска служба. 

Държавното обвинение твърди, че обвиняемите Г.И. и А.П., с цел да набавят за себе си имотна облага, са възбудили у различни лица заблуждение, че са упълномощени да продават имоти в атрактивния за строителство район. За целта чрез използването на два неистински официални документа – решения на общинска служба „Земеделие“ за възстановяване на имоти за наследници и на един частен документ - договор за покупко-продажба от 1956 г., Г.И., А.П. и Г.М. добили промяна на отразената в кадастралните карти и регистри собственост върху недвижими имоти в местността „Убреща“, ж.к. „Студентски град“ с обща площ около 2000  кв. м.

След това Г.И., А.П. и Г.М. се сдобили със скици на имотите, в които името на мним собственик било вписано в кадастралната карта. Трите обвинени лица са използвали многократно пред различни служби неистинските документи. Чрез въпросните документи Г.И., А.П. и Г.М. въвели в заблуждения множество лица, че трети лица са реалните собственици на имота и могат да го продават. По този начин обвиняемите нанесли имотна вреда на две лица в особено големи размери - 120 000 лв.

Г. И. и А. П. са обвинени за осъществяването в съучастие на шест отделни престъпни посегателства, а Г.М. – на две отделни документни престъпления с цел имотна облага. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи.

Само преди няколко седмици прокуратурата обясни, че имотът, обект на въпросната измама се е намирал между зала "Христо Ботев" и Зимния дворец, както и че пазарната му стойност е над 1 млн.лв. Тогава стана ясно, че измамниците са сключили дори предварителни договори.

След проведеното разследване реалната собственост е установена. Интересното в случая е, че сигналът за имотната измама е подаден от едно от обвиняемите лица. Истинските собственици пък са разбрали след промени в кадастралната карта.

В имоти на задържаните и на обвинените са открити още изключително много документи, касаещи други имоти. Така, че се смята, че по този начин е предотвратена кражбата на поне още 10 имота, твърдят от прокуратурата.

Двама от обвиняемите са с наложени мерки за неотклонение „задържане под стража“, а третият е с парична гаранция в размер на 5000 лева. 

